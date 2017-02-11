План для востока Мустафа Найем, «Новое время»

11.02.2017, 20:20

Мустафа Наем

Как дальше действовать Украине на Донбассе? Предлагаю два быстрых и решительных шага.

Ситуация вокруг Донбасса обострилась. И речь не только об активизации на фронте, но и о публичных заявлениях по поводу востока Украины, доносящихся из Брюсселя, Вашингтона и других западных столиц. Очевидно, что у этих сигналов общая подоплека. Судя по всему, западные политики обсуждают поиск компромисса, в рамках которого Украина, например, должна будет забыть о Крыме и принять Донбасс в том виде, в каком он есть, со всеми проблемами и обязательствами.

О том, что такой план неприемлем, сказали уже все. Но за три года войны Киев так и не выработал системную политику относительно Донецкой и Луганской областей. Ни в правовом поле, ни в экономическом, ни в гуманитарном. Блокады и споры о том, кто ответственен за войну,— прямое следствие этой неопределенности. Мы только сейчас начали разработку закона, определяющего статус оккупированных территорий, в рамках которого наконец признаем, что с точки зрения государства Украина Крым и Донбасс в одинаковой мере оккупированы Российской Федерацией.

Сам факт оккупации в международном праве определяется в первую очередь так называемым эффективным контролем. В Крыму все просто: Москва не отрицает своей власти над полуостровом, открыто создавая там государственные органы. Что касается Донецкой и Луганской областей, ситуация сложнее — тут оккупация очевидна только нам; а в международном правовом поле этот статус нужно доказать. Кстати, Украина уже обратилась с исками в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека. Зачем? Это важный исторический шаг, который позволит возложить на Россию ответственность за нарушение прав граждан на оккупированных территориях и потребовать возмещения ущерба.

Сложность ситуации в том, что Украина находится меж двух огней: с одной стороны, ей нужно доказать действия Москвы, с другой — не стать варваром по отношению к своим гражданам на оккупированных территориях. Речь идет о тех, кто владеет украинским паспортом, но по разным причинам не может выехать с оккупированных территорий. Хотим мы того или нет, у нас есть перед ними обязательства. Если добиваемся единой страны, ни исторически, ни политически, ни с точки зрения здравой логики не можем оставить их на произвол судьбы. Нам придется соблюдать их права, в том числе выплачивать пенсии, зарплаты и соцобеспечение.

Вопрос мертвых душ, о которых так много говорят, решается не так уже и сложно — выплаты можно осуществлять при личном присутствии, а тем, кто не может выехать с оккупированных территорий,— при посредничестве международных организаций.

Между тем есть один фактор, который уже сейчас без всяких статусов разрушает будущее единство страны. Это «любимая» всеми нами коррупция. Именно из‑за нее мы не в состоянии выстроить понятную государственную политику в отношении оккупированных территорий. И именно она — главная причина торговой блокады, начавшейся на минувшей неделе.

Хозяйственные и коммерческие взаимоотношения на оккупированных территориях — рай для махинаций. Для всех очевидно, что торговля идет (мы же не на Марс улетели, связи так быстро не рушатся). Одна ее часть критична для выживания людей по ту сторону баррикад, другая — нужна для жизнеобеспечения на подконтрольной территории, но львиная доля — это просто торговля, тщательно скрывающаяся. Например, непонятно, куда уходит разница между ценой угля, который мы закупаем на оккупированной территории, и той ценой, которую закладываем в тариф для населения? Или почему мы продолжаем поставлять электричество на оккупированные территории, наращивая долги?

Причина такой непрозрачности не в гостайне, а в страхе потерять конкретный миллион конкретными людьми. А заложниками этой животной жажды наживы на войне являются наши граждане. Именно по ним бьет сейчас блокада. Например, электростанции, зарегистрированные в Украине и питающие населенные пункты на подконтрольной территории, но физически находящиеся на оккупированной территории, могут остановиться. Или Мариуполь — город, куда вода поставляется «оттуда». Как с этим быть?

Без четкого определения статуса оккупированных территорий и прозрачных экономических отношений война на Донбассе и дальше останется выгодной кормушкой и выгодной проблемой. А политики, получающие мзду с этой торговли, и дальше будут произносить громкие речи о единой стране, хотя в действительности именно они разрывают страну на куски. И это не абстрактные «они»— это президент, контролирующий регулятор, это главы силовых структур, налоговой службы и владельцы энергогенерирующих компаний.

Мустафа Найем, «Новое время»