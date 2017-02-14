Экономисты предсказывают новую девальвацию 3 14.02.2017, 8:12

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В случае падения российского рубля Беларуси придется автоматически девальвировать свою валюту.

Курс белорусской валюты вырос вчера до рекордной отметки. За доллар на торгах просили менее чем 1,9 рубля.

Ситуацию прокомментировал на сайте «Онлайнер» известный экономист Леонид Заико.

- Многим это событие показалось знаковым, можно сказать, переломным, отражающим позитивные процессы, которые происходят в экономике страны. Не хочу вас разочаровывать, но, на мой взгляд, это не совсем так.

На самом деле происходят достаточно простые вещи. В Беларуси начиная с 2014 года ВВП сократился на 40%. Это значит, что наша страна производит на 40% меньше товаров в долларовом эквиваленте. Доходы и покупательская способность населения тоже снизились (только за прошлый год — примерно на 7%). Естественно, населению страны требуется меньше импортных товаров, а предприятия не имеют денег на покупку валюты в прежних объемах. Все это влияет на импорт, который снизился где-то на 12%.

В результате снижения экономической активности предприятий и населения потребность в валюте также падает, и это сегодня является главной, доминирующей тенденцией. Об этом говорит, например, то, что в прошлом году рядовые белорусы продали примерно на $2 млрд больше, чем купили. Проще говоря, падают доходы — значит, падает потребление, уменьшается средний чек в магазинах, сокращается спрос на валюту, которую покупали на свободные деньги.

Я помню, совсем недавно в гипермаркете за итальянским виноградом очереди стояли — сейчас их нет.

Помимо этого, необходимо учитывать деноминацию, которая прошла в июле, а также то, что количество денег, находящихся в обращении, к январю этого года уменьшилось. Так что радоваться укреплению белорусского рубля можно, но при этом стоит держать в уме, что происходит это отчасти потому, что падает покупательская способность.

Кроме того, следует помнить, что значительное количество сделок с участием белорусского капитала происходит на российском рынке. Сейчас он ревальвируется, что, кстати, также хорошо сыграло на укрепление белорусского рубля, но ухудшило наши позиции по продажам товаров в России.

Однако полагаться целиком на рост восточного партнера было бы неразумным. Не стоит забывать и об опасности девальвации национальной валюты России. Если это произойдет, тогда нам придется автоматически, независимо от нашей воли и желания девальвировать и белорусский рубль. Какая тенденция будет превалировать, покажет первый квартал этого года, говорить о чем-то по итогам первого месяца пока рано. На вопрос, как долго будет продолжаться укрепление белорусского рубля в дальнейшем, я отвечу просто: вполне вероятно, столько, сколько будет ухудшаться материальное положение домашних хозяйств, и пока российский рубль не даст слабину.