Некляев о Марше 17 февраля: Нужно стоять друг за друга стеной 6 14.02.2017, 15:59

Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Настроение накануне Марша рассерженных белорусов – приподнятое.

Об этом в интервью Charter97.org рассказал поэт и политик Владимир Некляев.

- 17 февраля в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов, какое у вас настроение накануне акции?

- Настроение – рабочее, приподнятое. Мы все заняты подготовкой к мероприятию. Невооруженным взглядом видно, что общество очень взбудоражено этим декретом о так называемом «тунеядстве». Люди недовольны не только тем, что они вынуждены платить без причины такие огромные деньги, но и тем, что, несмотря на все протесты и здравый смысл, Лукашенко говорит: ничего, поживем – увидим, что там будет дальше.

А что там смотреть, что будет дальше, если уже сегодня видно, что общество это нововведение режима не воспринимает и люди никогда не позволят так издеваться над собой.

- Как вы думаете, стал ли декрет о «тунеядцах» последней точкой в терпении белорусов?

- Если бы так было, как вы говорите, что это последняя точка в терпении белорусов, я был бы только рад. Но пока у людей еще есть какие-то сбережения, которые были накоплены благодаря белорусской предусмотрительности. На какое-то время этого терпения еще хватит. Но не надолго. Потому что впереди нас ждут очень тяжелые времена.

Экономика страны никакая, ее просто не существует. А затыкать голодные рты, которые повсюду появятся, режиму будет просто нечем. И тут может наступить ключевой момент, потому что мы имеем дело не только с исходящей от режима внутренней угрозой, но и с внешней. Наш восточный сосед ведет себя достаточно агрессивно. И вот когда эти две угрозы соединятся в одну, это станет последней точкой в терпении белорусов. Точкой кипения.

- Чтобы бы вы хотели сказать белорусам накануне Марша 17 февраля?

- Знаете, есть некоторые люди, которые также были поставлены этим декретом в тяжелое положение, но все-таки решили заплатить «налог» и думают себе: пусть будет, как будет. Пусть не заблуждаются, это ни к чему не приведет. Если мы не будем защищать друг друга, от режима, от государства, от власти, помогать друг другу, то нам никто не поможет. Это закон по которому жили наши предки. Если твоему родственнику плохо – все родственники приходили на помощь, плохо соседу – все откладывали свои дела и помогали, плохо другу, знакомому – все считали своим долгом помочь. Нам нужно стоять друг за друга стеной. Только тогда мы выстоим!

Напомним, что Марш рассержаных белорусов пройдет 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.