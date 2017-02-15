закрыть
15 февраля 2017, среда, 18:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Посол Румынии учит историю Беларуси по книгам Владимира Орлова

  • 15.02.2017, 17:55

А его супруга читает Светлану Алексиевич в оригинале.

Naviny.by составила компанию послу Румынии и его супруге в туристической поездке в Смиловичи.

Познакомившись с Надей Мошану — супругой посла Румынии в Беларуси Виорела Мошану, мы сошлись на общем интересе к путешествиям по Беларуси. Недавно госпожа Мошану попросила порекомендовать интересное место, куда не каждый турист доберется. Составив список из пяти маршрутов и зная большой интерес Нади к «Парижской школе», не сомневалась, что она выберет Смиловичи — родину художника Хаима Сутина. Вместе с нашими Марком Шагалом, Сэмом Царфиным и самым знаменитым румынским скульптором Константином Брынкушем Сутин был представителем этой школы.

Супруги Мошану пригласили меня составить им компанию. Так и получилось это интервью в неформальной обстановке.

— Господин посол, а у вас какое хобби?

— Спорт — футбол и теннис, но и чтение. К сожалению, чем выше должность, тем меньше времени на свои увлечения. Сейчас я только в теннис играю. Иногда, встречаясь с коллегами, мы ностальгируем по тем временам, когда были обычными дипломатами, вот тогда хватало свободного времени.

Например, в Малайзии мы очень любили прогулки по лесу, объездили не только всю страну пребывания, но и соседние. Там же увлекся фотографией. К слову, путешествия — наше семейное хобби, которое позволяет узнать много нового. Это и профессиональный интерес, и просто по жизни мы очень любознательны. В Киеве уже было меньше времени и спорта. В Беларуси пару раз выбирались в лес, а в городе стараемся при первой же возможности хотя бы полчаса погулять по парку.

Рабочий график очень напряженный — кроме обычной офисной работы есть еще приемы, презентации, культурные мероприятия. Мы очень любим театр, кино, но не всегда успеваем посетить то, что нам лично интересно. Иногда в пятницу вечером думаю, что в выходные буду сидеть дома безвылазно.

Жена посла Румынии учит мову и читает Алексиевич в оригинале

Когда в Минск приезжает делегации из Румынии, нужно также уделить внимание. Это нечто между работой и обычным человеческим гостеприимством. Например, недавно в Беларусь приезжала наша теннисная команда. Мы постарались быть как можно ближе, в том числе в один из дней устроили прием в резиденции.

Нужно пытаться «отключаться», но в зарубежной миссии это невозможно — ты всегда представитель своей страны. Важно, как ты себя ведешь, что говоришь и даже как одеваешься. Я люблю демократичный стиль, но жена иногда заставляет выбирать классический вариант.

— А что вы знали о Беларуси, какой представляли нашу страну до назначения?

— Мне довелось побывать в Беларуси с краткосрочными визитами в 90-х и начале 2000-х годов. Не только в столице, но и областных центрах. Обратил внимание, что это лесистая страна и здесь не так тепло, как в Румынии. Знал, что хорошо развита промышленность, об историческом прошлом особой информации не было. Конечно, работая в системе МИД, я знал, что Беларусь — это независимое государство, ранее входившее в состав СССР. Но вот обыватели, бизнесмены и сегодня нередко воспринимают Беларусь как часть России, и это оставляет отпечаток на имидже вашей страны.

Первые впечатления по прибытию были очень богатые и разнообразные. Мне повезло, что практически сразу вручил верительные грамоты и мог приступать к активной деятельности. Причем сразу приходилось решать и организационные вопросы и готовить прием к Национальному дню Румынии. В каждой стране есть свои нюансы при решении одной и той же проблемы, это тоже нужно было учитывать.

Первые месяцы работы стали своеобразным открытием Беларуси, и оно было приятным, потому что белорусы открытые к сотрудничеству люди.

Мне было интересно всё: социально-экономическая, культурная жизнь страны. Сразу же случилось много поездок, встреч. Тогда же начал изучать историю Беларуси, ее разные периоды. И Румыния, и Беларусь жили в социалистическом лагере, и мы знаем, что историю в угоду идеологии переписывали, корректировали несколько раз. Но рано или поздно наступает время, когда мы узнаем правду.

В начале пребывания в Беларуси г-н Владимир Орлов подарил мне книгу «Страна Беларусь» — вот по ней я стал изучать историю. Эта книга и последующее «открытие» страны вдохновили меня на то, чтобы на последнем приеме по случаю Национального дня Румынии выступить с приветственной речью на белорусском языке. Конечно, мне в этом здорово помогли друзья, которые у нас появились в Беларуси.

Виорел и Надя Мошану и заместитель директора Центра творчества детей и молодежи, директор музея «Пространство Хаима Сутина» Светлана Хасеневич.

— У нас сейчас много говорят о мягкой белоруссизации. А вы ее заметили?

— Мне трудно об этом судить, потому что я приехал сравнительно недавно. Но так говорят мои коллеги, у которых белорусский «стаж» побольше. Я думаю, что это и хорошо и правильно, что больше белорусскости, развивается национальное самосознание, появляется интерес к истории. Все это придает элемент европейскости. Беларусь — это ЕС в миниатюре. Евросоюз — это единство в многообразии, и Беларусь — уникальная многоконфессиальная страна, в которой добрососедски уживаются разные народы. Мы это только приветствуем и готовы способствовать, в меру возможностей, национальной эмансипации.

Это не значит, что мы стараемся вбить клин между Беларусью и Россией. Безусловно, существует славянское братство, но оно неоднородно, в нем сосуществуют разные народы, и каждый должен уважать соседа, считаться с его уникальностью.

***

И вот мы в Смиловичах. Здесь в Центре творчества детей и молодежи две комнаты отданы под музей Хаима Сутина, в третьей — небольшая картинная галерея Сэма Царфина. Два подлинника Царфина подарила музею его дочь. Ей, гражданке Франции, важно, чтобы на родине помнили ее отца, который жил в Смиловичах лишь до юности. Еще пять полотен художника музею презентовал «Белгазпромбанк».

Стоит отметить, что к созданию экспозиции приложил руку профессиональный дизайнер, и поэтому выглядит музей очень респектабельно.

По реакции посла и его супруги было видно, что музей, работы школьников, занимающихся в центре творчества, произвели сильное впечатление. Надя Мошану уверена, что на этой земле еще родится или уже родился великий художник современности. Также она договорилась со Светланой Хасеневич о сотрудничестве.

— Родина людей с мировой славой, уникальная фабрика по изготовлению валенок, но мы ничего не видели о Смиловичах в путеводителях, — поделился Виорел Мошану. — Несвиж и Мир пропагандируются активно — это хорошо, но ведь, я уверен, что таких мест, как Смиловичи, у вас много. Их тоже необходимо рекламировать! Нужно, чтобы для вот этих туристов, которые сегодня впервые приедут в Беларусь без виз, были разработаны разные маршруты. Кому-то интересна живопись, кому-то музыка, кому-то природа, кто-то захочет побывать в местах сражений Первой и Второй мировых войн, а кого-то только казино интересует. И это тоже нормально.

Об этих маршрутах они должны знать еще у себя дома, чтобы составить программу. В Беларуси много гостиниц, но они не всем по карману. Замечаю, что у вас предпочитают зарабатывать на высокой цене, а не на вале. Должна быть гибкость, если сегодня нам нужно разместить делегацию и предельный бюджет — 100 долларов на человека, то есть два варианта: либо договариваться и зарабатывать 100 долларов, либо не получить ничего. Некоторые менеджеры предпочитают ничего, не уступив ни копейки. В любом случае, мы приветствует решение белорусских властей о безвизовом въезде в страну.

***

Следующим нашим объектом в Смиловичах был фирменный магазин войлочной фабрики. Дипломаты, работающие в Беларуси, нередкие гости в этом маленьком и неотапливаемом помещении. Семья Мошану узнала о фабрике и магазине от посла Франции, который не так давно делал здесь покупки. К слову, и в Румынию уедут изделия белорусских мастеров.

Наше путешествие состоялось накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Румынией (14 февраля), и обойти вниманием это событие было бы несправедливо.

Учитывая то, что фактически отношения стали развиваться между самостоятельными субъектами международного права, пришлось все начинать с нуля: и политический диалог, и экономическое сотрудничество, развивать культурные связи и общение между людьми.

Во времена СССР в Румынии мало кто знал о Беларуси — рассказал г-н Мошану. — Независимость дала возможность увидеть страну по-новому. Важную роль сыграли простые межличностные отношения. Я вообще считаю, что у классической пропаганды есть свои ограничения, а по-настоящему эффективна народная дипломатия.

Беларуси было непросто — стране пришлось впервые выступать как субъекту международного права. Тогда в политическим диалоге был классический набор инструментов, экономическое сотрудничество между странами развивалось со взлетами и падениями. До кризиса общий товарооборот между странами составил 250 млн долларов, теперь — только половина от этой суммы.

— Несмотря на кризис, о котором все говорят, экономика Румынии успешно развивается, ежегодно растет ВВП, по итогам минувшего года по предварительным данным рост составил около 5%. Однако нельзя сказать, что также увеличиваются и румынские инвестиции в белорусскую экономику. Что тормозит этот процесс?

— Я и сам задаю себе этот вопрос. На уровне высших чиновников есть заинтересованность в увеличении инвестиций, разработано законодательство. Однако на местах бывают проблемы бюрократического характера. В прошлом году одна из румынских компаний начала в Беларуси реализацию инвестпроекта в сфере ветеринарной медицины. Был заключен соответствующий договор и уже после этого начались какие-то необъяснимые проволочки.

Может быть, мешает разность менталитетов, может, страх что-то изменить, сделать по-новому — не нахожу пока объяснения. Наша компания не то чтобы прекратила инвестпроект, но сделала шаг назад и заняла выжидательную позицию. Плохая новость или негативный опыт быстрее становится достоянием гласности, и уже другой потенциальный инвестор будет смотреть в сторону Молдовы или Украины.

В тоже время есть и примеры успешного сотрудничества. Напрмер, СП «Лекфарм» в Логойске — это дочерняя фирма фармакологического предприятия Romfarm из Румынии. Здесь успешно развивается производство, продукция идет на рынок ЕАЭС.

— Известно ли, сколько белорусских туристов посещает Румынию?

— Точной цифры, наверное, не знает никто, но в среднем 4-5 тысяч человек в год. За 25 лет хорошая общая цифра получается. Белорусы едут к нам на море, в санатории. К сожалению, нет прямого транспортного сообщения, только в летний период чартеры.

— Как развиваются культурные связи между нашими странами?

— Считаю, что дела идут хорошо. Мы продолжим все наши культурные проекты. А в этом году поучаствуем и в научных. В частности, сейчас идет подготовка для перевода на белорусский язык истории Румынии, которую написал наш известный ученый, академик Иоан-Аурел Поп.

Культурные, да и любые гуманитарные проекты — это возможность прямого контакта между людьми. Посол по должности как бы не старался, все охватить не может. Мы стремимся к тому, чтобы развить институт «народных» послов.

Например, в прошлом году, два белорусских студента получили стипендию МИД Румынии и обучаются в наших университетских центрах. Надеемся в этом году повторить этот опыт и увеличить количество студентов. Отрадно, что и у ваших ребят есть интерес учиться у нас, они сами находят вузы, факультеты. Пожив в нашей стране, они станут настоящими народными дипломатами — это очень сильно помогает сближению и пониманию народов двух стран.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос