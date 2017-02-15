Посол Румынии учит историю Беларуси по книгам Владимира Орлова 15.02.2017, 17:55

А его супруга читает Светлану Алексиевич в оригинале.

Naviny.by составила компанию послу Румынии и его супруге в туристической поездке в Смиловичи.

Познакомившись с Надей Мошану — супругой посла Румынии в Беларуси Виорела Мошану, мы сошлись на общем интересе к путешествиям по Беларуси. Недавно госпожа Мошану попросила порекомендовать интересное место, куда не каждый турист доберется. Составив список из пяти маршрутов и зная большой интерес Нади к «Парижской школе», не сомневалась, что она выберет Смиловичи — родину художника Хаима Сутина. Вместе с нашими Марком Шагалом, Сэмом Царфиным и самым знаменитым румынским скульптором Константином Брынкушем Сутин был представителем этой школы.

Супруги Мошану пригласили меня составить им компанию. Так и получилось это интервью в неформальной обстановке.

— Господин посол, а у вас какое хобби?

— Спорт — футбол и теннис, но и чтение. К сожалению, чем выше должность, тем меньше времени на свои увлечения. Сейчас я только в теннис играю. Иногда, встречаясь с коллегами, мы ностальгируем по тем временам, когда были обычными дипломатами, вот тогда хватало свободного времени.

Например, в Малайзии мы очень любили прогулки по лесу, объездили не только всю страну пребывания, но и соседние. Там же увлекся фотографией. К слову, путешествия — наше семейное хобби, которое позволяет узнать много нового. Это и профессиональный интерес, и просто по жизни мы очень любознательны. В Киеве уже было меньше времени и спорта. В Беларуси пару раз выбирались в лес, а в городе стараемся при первой же возможности хотя бы полчаса погулять по парку.

Рабочий график очень напряженный — кроме обычной офисной работы есть еще приемы, презентации, культурные мероприятия. Мы очень любим театр, кино, но не всегда успеваем посетить то, что нам лично интересно. Иногда в пятницу вечером думаю, что в выходные буду сидеть дома безвылазно.

Жена посла Румынии учит мову и читает Алексиевич в оригинале

Когда в Минск приезжает делегации из Румынии, нужно также уделить внимание. Это нечто между работой и обычным человеческим гостеприимством. Например, недавно в Беларусь приезжала наша теннисная команда. Мы постарались быть как можно ближе, в том числе в один из дней устроили прием в резиденции.

Нужно пытаться «отключаться», но в зарубежной миссии это невозможно — ты всегда представитель своей страны. Важно, как ты себя ведешь, что говоришь и даже как одеваешься. Я люблю демократичный стиль, но жена иногда заставляет выбирать классический вариант.

— А что вы знали о Беларуси, какой представляли нашу страну до назначения?

— Мне довелось побывать в Беларуси с краткосрочными визитами в 90-х и начале 2000-х годов. Не только в столице, но и областных центрах. Обратил внимание, что это лесистая страна и здесь не так тепло, как в Румынии. Знал, что хорошо развита промышленность, об историческом прошлом особой информации не было. Конечно, работая в системе МИД, я знал, что Беларусь — это независимое государство, ранее входившее в состав СССР. Но вот обыватели, бизнесмены и сегодня нередко воспринимают Беларусь как часть России, и это оставляет отпечаток на имидже вашей страны.

Первые впечатления по прибытию были очень богатые и разнообразные. Мне повезло, что практически сразу вручил верительные грамоты и мог приступать к активной деятельности. Причем сразу приходилось решать и организационные вопросы и готовить прием к Национальному дню Румынии. В каждой стране есть свои нюансы при решении одной и той же проблемы, это тоже нужно было учитывать.

Первые месяцы работы стали своеобразным открытием Беларуси, и оно было приятным, потому что белорусы открытые к сотрудничеству люди.

Мне было интересно всё: социально-экономическая, культурная жизнь страны. Сразу же случилось много поездок, встреч. Тогда же начал изучать историю Беларуси, ее разные периоды. И Румыния, и Беларусь жили в социалистическом лагере, и мы знаем, что историю в угоду идеологии переписывали, корректировали несколько раз. Но рано или поздно наступает время, когда мы узнаем правду.

В начале пребывания в Беларуси г-н Владимир Орлов подарил мне книгу «Страна Беларусь» — вот по ней я стал изучать историю. Эта книга и последующее «открытие» страны вдохновили меня на то, чтобы на последнем приеме по случаю Национального дня Румынии выступить с приветственной речью на белорусском языке. Конечно, мне в этом здорово помогли друзья, которые у нас появились в Беларуси.

Виорел и Надя Мошану и заместитель директора Центра творчества детей и молодежи, директор музея «Пространство Хаима Сутина» Светлана Хасеневич.

— У нас сейчас много говорят о мягкой белоруссизации. А вы ее заметили?

— Мне трудно об этом судить, потому что я приехал сравнительно недавно. Но так говорят мои коллеги, у которых белорусский «стаж» побольше. Я думаю, что это и хорошо и правильно, что больше белорусскости, развивается национальное самосознание, появляется интерес к истории. Все это придает элемент европейскости. Беларусь — это ЕС в миниатюре. Евросоюз — это единство в многообразии, и Беларусь — уникальная многоконфессиальная страна, в которой добрососедски уживаются разные народы. Мы это только приветствуем и готовы способствовать, в меру возможностей, национальной эмансипации.

Это не значит, что мы стараемся вбить клин между Беларусью и Россией. Безусловно, существует славянское братство, но оно неоднородно, в нем сосуществуют разные народы, и каждый должен уважать соседа, считаться с его уникальностью.

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И вот мы в Смиловичах. Здесь в Центре творчества детей и молодежи две комнаты отданы под музей Хаима Сутина, в третьей — небольшая картинная галерея Сэма Царфина. Два подлинника Царфина подарила музею его дочь. Ей, гражданке Франции, важно, чтобы на родине помнили ее отца, который жил в Смиловичах лишь до юности. Еще пять полотен художника музею презентовал «Белгазпромбанк».

Стоит отметить, что к созданию экспозиции приложил руку профессиональный дизайнер, и поэтому выглядит музей очень респектабельно.

По реакции посла и его супруги было видно, что музей, работы школьников, занимающихся в центре творчества, произвели сильное впечатление. Надя Мошану уверена, что на этой земле еще родится или уже родился великий художник современности. Также она договорилась со Светланой Хасеневич о сотрудничестве.

— Родина людей с мировой славой, уникальная фабрика по изготовлению валенок, но мы ничего не видели о Смиловичах в путеводителях, — поделился Виорел Мошану. — Несвиж и Мир пропагандируются активно — это хорошо, но ведь, я уверен, что таких мест, как Смиловичи, у вас много. Их тоже необходимо рекламировать! Нужно, чтобы для вот этих туристов, которые сегодня впервые приедут в Беларусь без виз, были разработаны разные маршруты. Кому-то интересна живопись, кому-то музыка, кому-то природа, кто-то захочет побывать в местах сражений Первой и Второй мировых войн, а кого-то только казино интересует. И это тоже нормально.

Об этих маршрутах они должны знать еще у себя дома, чтобы составить программу. В Беларуси много гостиниц, но они не всем по карману. Замечаю, что у вас предпочитают зарабатывать на высокой цене, а не на вале. Должна быть гибкость, если сегодня нам нужно разместить делегацию и предельный бюджет — 100 долларов на человека, то есть два варианта: либо договариваться и зарабатывать 100 долларов, либо не получить ничего. Некоторые менеджеры предпочитают ничего, не уступив ни копейки. В любом случае, мы приветствует решение белорусских властей о безвизовом въезде в страну.

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Следующим нашим объектом в Смиловичах был фирменный магазин войлочной фабрики. Дипломаты, работающие в Беларуси, нередкие гости в этом маленьком и неотапливаемом помещении. Семья Мошану узнала о фабрике и магазине от посла Франции, который не так давно делал здесь покупки. К слову, и в Румынию уедут изделия белорусских мастеров.

Наше путешествие состоялось накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Румынией (14 февраля), и обойти вниманием это событие было бы несправедливо.

— Учитывая то, что фактически отношения стали развиваться между самостоятельными субъектами международного права, пришлось все начинать с нуля: и политический диалог, и экономическое сотрудничество, развивать культурные связи и общение между людьми.

Во времена СССР в Румынии мало кто знал о Беларуси — рассказал г-н Мошану. — Независимость дала возможность увидеть страну по-новому. Важную роль сыграли простые межличностные отношения. Я вообще считаю, что у классической пропаганды есть свои ограничения, а по-настоящему эффективна народная дипломатия.

Беларуси было непросто — стране пришлось впервые выступать как субъекту международного права. Тогда в политическим диалоге был классический набор инструментов, экономическое сотрудничество между странами развивалось со взлетами и падениями. До кризиса общий товарооборот между странами составил 250 млн долларов, теперь — только половина от этой суммы.

— Несмотря на кризис, о котором все говорят, экономика Румынии успешно развивается, ежегодно растет ВВП, по итогам минувшего года по предварительным данным рост составил около 5%. Однако нельзя сказать, что также увеличиваются и румынские инвестиции в белорусскую экономику. Что тормозит этот процесс?

— Я и сам задаю себе этот вопрос. На уровне высших чиновников есть заинтересованность в увеличении инвестиций, разработано законодательство. Однако на местах бывают проблемы бюрократического характера. В прошлом году одна из румынских компаний начала в Беларуси реализацию инвестпроекта в сфере ветеринарной медицины. Был заключен соответствующий договор и уже после этого начались какие-то необъяснимые проволочки.

Может быть, мешает разность менталитетов, может, страх что-то изменить, сделать по-новому — не нахожу пока объяснения. Наша компания не то чтобы прекратила инвестпроект, но сделала шаг назад и заняла выжидательную позицию. Плохая новость или негативный опыт быстрее становится достоянием гласности, и уже другой потенциальный инвестор будет смотреть в сторону Молдовы или Украины.

В тоже время есть и примеры успешного сотрудничества. Напрмер, СП «Лекфарм» в Логойске — это дочерняя фирма фармакологического предприятия Romfarm из Румынии. Здесь успешно развивается производство, продукция идет на рынок ЕАЭС.

— Известно ли, сколько белорусских туристов посещает Румынию?

— Точной цифры, наверное, не знает никто, но в среднем 4-5 тысяч человек в год. За 25 лет хорошая общая цифра получается. Белорусы едут к нам на море, в санатории. К сожалению, нет прямого транспортного сообщения, только в летний период чартеры.

— Как развиваются культурные связи между нашими странами?

— Считаю, что дела идут хорошо. Мы продолжим все наши культурные проекты. А в этом году поучаствуем и в научных. В частности, сейчас идет подготовка для перевода на белорусский язык истории Румынии, которую написал наш известный ученый, академик Иоан-Аурел Поп.

Культурные, да и любые гуманитарные проекты — это возможность прямого контакта между людьми. Посол по должности как бы не старался, все охватить не может. Мы стремимся к тому, чтобы развить институт «народных» послов.

Например, в прошлом году, два белорусских студента получили стипендию МИД Румынии и обучаются в наших университетских центрах. Надеемся в этом году повторить этот опыт и увеличить количество студентов. Отрадно, что и у ваших ребят есть интерес учиться у нас, они сами находят вузы, факультеты. Пожив в нашей стране, они станут настоящими народными дипломатами — это очень сильно помогает сближению и пониманию народов двух стран.