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Глава Пентагона призвал НАТО общаться с Россией с «позиции силы»

  • 15.02.2017, 21:39

Альянсу необходимо общаться с РФ, но в то же время готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости.

Новый глава Пентагона Джеймс Маттис в ходе своей первой поездки в новом качестве в Европу на встрече с союзниками по НАТО заявил о необходимости вести переговоры с Россией, но «с позиции силы», сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN. В среду в Брюсселе Маттис встретился с министрами обороны стран — членов альянса.

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — приводит слова Маттиса телеканал CNN.

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал он.

В ходе встречи Маттис также заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны Штатов. Однако он предупредил, что, если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку НАТО.

«Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону», — сказал на встрече глава Пентагона.


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