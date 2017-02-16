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Большинство белорусов не знают, как называется лукашенковский «парламент»

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  • 16.02.2017, 11:50
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Фото: bymedia

А осведомленность об именах «депутатов» колеблется в районе статистической погрешности.

Больше 50% белорусов не знают, как называется «парламент». Лишь 3% белорусов смогли назвать своего «депутата» в местных «советах», 3,8% — своего «парламентария». Об этом говорят данные опроса «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact. Портал tut.by публикует результаты исследования.

В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков страны. В разделе «Гражданские знания» белорусов опросили на тему их осведомленности о базовых фактах о стране.

76% белорусов правильно ответили на вопрос о том, какой в стране государственный язык (белорусский и русский). Каждый пятый опрошенный считает, что только белорусский, а по мнению 3,4% — только русский.

Подавляющее большинство белорусов — 94,2% — знает, из скольких областей состоит страна. Примерно по 2,5% считают, что областей в Беларуси пять или семь.

Почти 17% белорусов не смогли ответить или ошиблись, отвечая на вопрос о том, с какими странами граничит Беларусь. Самой популярной ошибкой (9,5%) был вариант: Украина, Польша, Россия.

Респондентам задали и открытый вопрос о том, какие три из прав человека являются для них основными. Барьер в 10% преодолели права на жизнь (50,1%), труд (49,3%), образование (30,2%), медицинское обслуживание (19,7%), свободу (16,6%), отдых (15,7%), свободу слова (11,8%). Дальше в рейтинге важности для белорусов идут свобода вероисповедания, избирательное право, охрана здоровья, право выбора, право на жилье, бесплатную медицину. Большинство из прав человека остались в зоне ошибки выборки.

В аналогичном вопросе, но уже об обязанностях белорусы расставили приоритеты так: соблюдать законы (59%), платить налоги (40%), трудиться (28,7%), охранять окружающую среду (16,2%), защищать родину (15,6%), соблюдать конституцию (11,8%).

Лишь 4,2% «вполне осведомлены» о том, как составляется и тратится госбюджет, 19,3% — скорее осведомлены, чем нет. Подавляющее большинство либо не осведомлены (38%), либо скорее не осведомлены (32,8%) об этом.

В ответ на вопрос о регулярности использования интернета для получения актуальных социальных, экономических и политических новостей голоса белорусов распределились так: 40,5% делают это ежедневно или через день, 20,3% — несколько раз в неделю, 10,6% — несколько раз в месяц. 3,3% — раз в месяц или реже. Почти каждый четвертый вообще не использует интернет в этих целях.


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