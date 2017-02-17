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Лучшие оптические иллюзии, которые озадачили интернет

  • 17.02.2017, 22:37

Оказывается, нас обманывает не только правительство, но и собственные глаза и мозг.

Вы верите в чудеса? Мы верим. И именно эта вера привела нас в мир иллюзий. Оптических. Кажется, это скопление земных загадок и тайн — давно нашедших научное объяснение, и тех, что еще туманят наши головы.

Чтобы заразить вас этой верой, AdMe.ru собрал самые сливки. Наслаждайтесь, но не забывайте иногда отрываться от экрана, чтобы не потерять связь с реальностью.

Вы видите здесь голубые сердца?

Просто карнавальная маска?

Эти сердца пульсируют?

Видите, как колышутся волны?

Какого цвета эти сердца?

В какую сторону движется картинка?

Верхний или нижний текст темнее?

Иллюзия выгнутая или вогнутая?

Иллюзия становится ярче или тусклее?

Что не так с этой иллюзией?

Эта фигура движется?

Какое из сердец красного цвета?


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