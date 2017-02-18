BBC: После Марша рассерженных белорусов чиновников ждет нервная суббота 16 18.02.2017, 8:36

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Фото: BBC

Как в Беларуси протестуют против декрета Лукашенко о "тунеядцах" сообщило BBC.

"Марш рассерженных белорусов" собрал в пятницу в центре Минска около двух тысяч манифестантов, недовольных декретом президента Лукашенко, в соответствии с которым граждане до 20 февраля должны заплатить "налог на тунеядство", передает BBC.

Участники марша сожгли на ступенях министерства по налогам и сборам "письма счастья" - извещения из налоговой.

Фото: BBC

В министерстве, впрочем, часа за полтора до акции закончился рабочий день.

Но эта суббота для большого числа белорусских чиновников разных рангов обещает быть рабочей, загруженной и нервной - в столице и регионах организованы "прямые линии" и непосредственные встречи руководящего состава с населением, которое никак не соглашается понять, что за налог и с каких средств должны платить в казну люди, не имеющие работы.

Фото: BBC

Налог "на обстоятельства"

Официально это называется предупреждением социального иждивенчества. Согласно декрету Лукашенко, возместить госрасходы на социальные нужды обязаны трудоспособные жители страны, официально не работавшие более полугода. Налоговый сбор составляет более 200 долларов, за его неуплату следует штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

За две недели до окончания срока выплат только каждый десятый из обозначенных ранее 400 тысяч тунеядцев рассчитался с налоговой.

Сотни людей, получив "письма счастья", пытаются оспорить жребий в местных администрациях. При наличии сложной жизненной ситуации администрации имеют право освободить от налога, но из практически ежедневных отчетов чиновников видно, что добиться индульгенции удается немногим.

Фото: BBC

На днях в администрацию Лукашенко передали 180 тысяч "лайков" против "декрета о тунеядцах" - скриншот со страницы в "Одноклассниках" вещающего из Польши телеканала "Белсат", проводившего онлайн-голосование. Несколько десятков тысяч "живых" подписей - с адресами и фамилиями несогласных - также переданы в администрацию Лукашенко, сообщил на митинге в Минске глава независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

В Гомеле "тунеядец" Александр Семенов, имеющий 28 лет трудового стажа, подал на налоговую в суд, и в День святого Валентина поддержать Семенова в суд пришли 70 человек.

Судебное заседание по сути иска назначено на 21 февраля, пока же истец и правозащитники получили обрастающее саркастическими замечаниями в соцсетях объяснение об объекте сбора "за тунеядство". Если при уплате подоходного налога объектом налогообложения является доход, при уплате НДС - оборот в результате реализации товаров и услуг, то объектом налога на тунеядство, как объяснила судья, являются "обстоятельства".

Фото: BBC

Кто возглавит протест?

Прошедший в пятницу "Марш рассерженных белорусов" организовали оппозиционные политики и группы, объединившиеся в Белорусский национальный конгресс.

Фото: BBC

Оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев, Павел Северинец, выступая перед собравшимися, не скрывали, что удивлены количеством пришедшего народа. Такого не было уже несколько лет. За "экономический" блок принятой "Маршем" резолюции - отменить "декрет о тунеядстве", остановить снижение реальных доходов населения, отменить повышение пенсионного возраста - площадь голосовала единогласно. И "политический" пункт - требование к власти вернуть народу свободные и честные выборы - прошел "в общем пакете" без возражений.