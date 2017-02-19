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Ольга Майорова: Возвращалась с Марша с огнем в груди

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  • 19.02.2017, 10:53
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Ольга Майорова

Марш рассерженных белорусов переломил настроение в обществе.

Политическая активистка Ольга Майорова назвала в «Фейсбуке» четыре тезиса в пользу того, что Марш рассерженных белорусов стал лучшей акцией за последние годы.

«А) Впервые я не успела поздороваться со всеми знакомыми по небанальной для нас причине - в такой огромной толпе это было просто невозможно. Не буду повторяться, как это приятно – узнавать людей на фотографиях постфактум и ставить им лайки.

Б) По дороге к МНС мы обсуждали тот факт, что гаишники настроены доброжелательно. Назад возвращалась с черпаком в одной руке, с кастрюлькой – в другой, и с огнём каким-то там в груди. И тут ловлю взгляд одного из тех гаишников. Народ! Это лучшее, что было за последнее время. Он сначала несмело, а потом широко и очень по-доброму мне улыбнулся. Как лучший друг после долгой разлуки.

В) В автобусе мне улыбаться народ продолжал, а один парень попросил разрешения сфотографировать. Вышли на одной остановке, попросил ещё и постучать на камеру. Мне – только удовольствие. Но, оказывается, не только мне. Улыбались вокруг все!

Г) В троллейбусе подошла женщина в возрасте и сказала, что голосовала за меня на выборах. Очень огорчалась, что мало пришло людей на Марш (она пришла пораньше). Когда я ей сказала, что было несколько тысяч – помолодела и расцвела».


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