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SpaceX впервые отправила к МКС корабль Dragon с комплекса 39А

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  • 19.02.2017, 18:19
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Ракета-носитель Falcon 9 с «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Американская компания SpaceX осуществила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 с «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

SpaceX впервые произвела запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях с момента завершения эксплуатации шаттлов (кораблей многоразового использования) в 2011 году.


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