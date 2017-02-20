Суд по делу протестовавшей на кране минчанки прерван 5 20.02.2017, 18:39

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Фото: onliner.by

Появилась надежда на то, что решение суда будет отменено.

Слушания в суде Центрального района по делу Галины Игнатович, которая в знак протеста против выселения залезла на подъёмный кран, прерваны. Такое решение на предварительном слушании озвучил судья.

Галина Игнатович довольна таким решением и ждёт результатов от прокурорской проверки. Суд может продолжиться через два месяца. Об этом рассказал адвокат Павел Иванюшев, передает «Еврорадио».

«Мы считаем, что то решение суда отменят и будет новое рассмотрение по решению суда о выселении семьи Игнатович», - рассказала юрист.

Дело семьи Игнатович длится уже три года. Их дом находится на территории, где компания «Тапас» строит жилищный комплекс «Олимпик-парк». Игнатовичи недовольны, что компания-застройщик предложила общую квартиру Галине Игнатович, её бывшему мужу и его новой жене. 31 января Галина в знак протеста залезла на башенный кран и требовала встречи с главой Мингорисполкома Андреем Шорцем.