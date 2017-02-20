Гомельская оппозиция: Следующую акцию нужно проводить на День Воли 20.02.2017, 19:56

Гомельчане поддерживают инициативу Николая Статкевича выйти на следующую акцию протеста 25 марта.

Гомельский активист Василий Поляков заявил, что будет призывать горожан на Площадь 25 марта , на День Воли, передает «Радио Свобода».

- Через воскресный марш гомельчане сказали свое слово: «Мы не рабы!» Конечно, некоторое время подождем. Декрет надо отменять или хотя бы спускать на тормозах. В это время продолжим собирать подписи за отмену декрета.

Василий Поляков сказал, что в последнее время действия властей были направлены не столько на улучшение ситуации в экономике, сколько на урезание социальных программ. Декрет № 3 стал последней каплей.

Власти сами толкают людей на улице, и белорусы показали, что готовы защищать свои права.

Еще один активист и политик из Гомеля Владимир Кацора заявил, что поддерживает решение выйти на акцию протеста на День Воли.

«Соглашаюсь с мыслью, - говорит Кацора, - что следующую массовую акцию протеста нужно готовить именно в День Воли. Как показал воскресный опыт, в информировании горожан о предстоящих акциях протеста хорошо помогают социальные сети и блогеры. В нашем конкретном случае это были прежде всего Максим Филиппович и Дмитрий Сабуров. Стоит подключать блогеров к участию в подготовке маршей и митингов.

Местные органы власти, встроенные в жесткую «вертикаль», адекватно не смогли реагировать на ситуацию. Они безынициативные, трусливые. В результате «письма счастья» получали даже граждане, которые давно умерли, что вызвало закономерное возмущение у родных и родственников», - сказал Владимир Кацора.