Ученые обнаружили «невидимые реки» в атмосфере Земли 21.02.2017, 8:05

Необычное явление оказалось главной «кухней погоды» для средних широт планеты.

Американские геофизики показали, что большинство экстремальных погодных явлений, наблюдаемых на средних широтах Земли, связано с невидимыми атмосферными реками — потоками водяного пара в газовой оболочке. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience (перевод – lenta.ru).

Ученые отмечают, что такие реки оказались тем или иным образом причастны к примерно 75 процентам случаев аномальных ветров или осадков на средних широтах. Всего с 1997-го по 2003 год с существованием потоков водяного пара в газовой оболочке планеты связаны 14 из 19 катастроф, материальный ущерб каждой из которых составил свыше миллиарда долларов.

К подобным выводам ученые пришли, проведя реконструкцию погодных условий 1997-2014 годов. Для этого геофизики использовали данные из западной части Канады, Северной Европы, Новой Зеландии и Южной Америки, где потоки водяного пара в газовой оболочке планеты наблюдаются в среднем 30-35 дней в году.

Атмосферные реки отвечают за 30-50 процентов годового уровня осадков на западном побережье США. Объем воды, переносимой крупными воздушными потоками, в 7-15 раз превышает количество жидкости, содержащейся в Миссисипи — крупнейшей реке Северной Америки.