Активисты продолжают борьбу с властями за улицу имени Слуцких повстанцев 1 21.02.2017, 16:21

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Под петицией подписались сотни человек.

Районный совет депутатов планирует провести повторное собрание жителей улицы Комсомольской по вопросу переименования улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев, пишет «Новы час».

Об этом сообщил председатель Слуцкого районного cовета депутатов Виктор Рожанец.

В адрес районного cовета депутатов пришло коллективное обращение в электронном виде по вопросу переименования улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев. На этот раз его подписали 658 человек. По поводу получения электронного обращения райсовет и проводить повторные слушания.

Напомним, что 2 ноября 2016 года общественные активисты Виталий Амелькович и Зинаида Тимошек передали в райисполком 550 «бумажных» подписей граждан за переименование улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев ради увековечения памяти слуцких борцов за независимость страны в 1920 году. Коллективное обращение было направлено в Слуцкий райисполком, который затем организовал проведение собрания граждан, проживающих на улице Комсомольской. Согласно протоколу собрания, жители высказались против такого переименования.

Эта новость вызвала интерес у неравнодушных граждан страны, поскольку Слуцкое вооруженное восстание - отличительное событие в истории Беларуси, а его годовщину национально-сознательные граждане отмечают каждый год. В поддержку улице Слуцких повстанцев дополнительно была организована электронная петиция на сайте zvarot.by.

Создатель петиции Владимир Махнач, который первым поставил подпись в электронном обращении, 16 февраля получил ответ от председателя Слуцкого районного совета депутатов. В своем ответе Виктор Рожанец сообщил, что информация о дате и месте собрания будет объявлено в местных СМИ и направлена Владимиру Мохначу как первому подписчику электронного обращения ради сообщения другим.

Виталий Амелькович, в свою очередь, сообщил, что несколько дней назад он направил в суд Слуцкого района жалобу на нарушение Слуцким райисполкомом законодательства о проведении местных собраний во время собрания граждан по обсуждению вопроса о переименовании в ноябре 2016 года.

«При организации и проведении собрания имели место грубые нарушения статьи 17 Конституции Республики Беларусь« О республиканских и местных собраниях ». В Конституции говорится о необходимости размещения информации о собрании в СМИ или другими способами с обязательным указанием места, даты и времени, с постановкой вопросов для обсуждения и контактных данных должностных лиц. К тому же, информация должна была появиться за 7 дней до собрания, - рассказал о нарушениях законодательства общественный активист. - Также в протоколе собрания не указаны фамилии жителей, участвовавших в собрании с адресными данными. Поэтому неизвестно, кто были те 62 участника собрания и почему этот собрание прошло в таких таинственных обстоятельствах. Имеют место и другие нарушения, и я обращаю на них внимание суда».

Виталий Амелькович надеется, что новое собрание жителей районный cовет депутатов проведет в соответствии с существующим законодательством и не повторит ошибок руководства Слуцкого райисполкома, не нарушит законные права и интересы граждан, а также проявит патриотизм и национальное сознание при обсуждении важной проблемы.