На Воложинском льнокомбинате месяцами не платят зарплату 11 21.02.2017, 17:10

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Работники льнокомбината до сих пор не получили в полном объеме зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года.

Об этом они сообщили на «горячую линию» «Белчас». В редакцию поступило сразу несколько звонков от возмущенных заводчан. «Ходим к директору просить свою зарплату, как к Богу. Когда это закончится?!» – в сердцах восклицали воложинцы, уставшие от несвоевременных выплат.

Специалисты Минской областной организации профсоюза работников АПК разбирались в ситуации.

Не хватает даже на лекарства для ребенка

Первый звонок, который и послужил поводом для выезда на место, поступил от многодетного отца Сергея Разумейчика. Ему, помимо того, что задерживают зарплату, еще и не выдали вовремя детское пособие. Мы встретились с Сергеем. Как выяснилось, 35-летний мужчина трудится на комбинате загрузчиком сырья второй год подряд и хорошо себя зарекомендовал. Его работа физически трудна, но и в страду Разумейчик не отказывается трудиться в выходной день.

В прошлом году жена Сергея – Александра была награждена орденом Матери: супруги воспитывают пятерых детей, одна из дочерей инвалид детства. Восьмилетняя малышка не разговаривает и не ходит – передвигается ползком. Девочке нужны постоянный уход и лечение, а значит – и деньги. Но, как рассказал глава семьи, зарплату и детское пособие ему выплачивают частями на протяжении года. До поры до времени Разумейчики справлялись, но настоящие сложности начались в сентябре прошлого года.

– Как мне прокормить семерых человек, если постоянно задерживают зарплату? – спрашивает о наболевшем Сергей. – Наниматель не хочет войти в наше положение, не смотрит, что я один в семье работаю. Только на покупку памперсов уходит порядка 300 рублей в месяц. Образовались просрочки по кредитам, пеня по коммунальным платежам. Льнозавод же не будет погашать за меня эти задолженности... Стыдно сказать: в январе мне пришлось одалживать деньги на лекарства, когда заболел ребенок. Ведь и эти долги тоже нужно отдавать...

В начале февраля, на момент приезда журналистов, Сергею все-таки выдали пособие по уходу за ребенком-инвалидом за январь и остаток зарплаты за ноябрь.

– Пособие обязаны выплачивать в день выплаты зарплаты, установленный в организации (согласно Положению о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей), – прокомментировал главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников АПК Кирилл Азаренко. – Соответственно, Сергею Разумейчику оно должно было быть выдано не позднее января. Если же наниматель допускает задержку выплаты заработной платы, то он имеет право обратиться в областное управление Фонда соцзащиты населения (выплата пособий производится согласно инструкции управления упомянутого фонда № 9. – Прим.). Но это довольно сложная процедура, тем не менее директор Воложинского льнокомбината все-таки пошел по данному пути, и 3 февраля Разумейчик получил положенные деньги.

На данный момент проблема решена, но Сергей все равно обеспокоен: будут ли в дальнейшем платить зарплату и пособие вовремя, не придется ли снова ходить с протянутой рукой?

Не нужно чужого – хотим получить свое!

Как выяснилось, «зарплатная» ситуация на Воложинском льнокомбинате действительно серьезная. В течение 2016 года деньги выплачивались с просрочкой от 1 до 2 месяцев, при этом выплаты делились на 12 частей. На руки работники получали всего по 50–100 рублей, что, естественно, вызывало крайнее недовольство. А ведь здесь трудятся 113 человек!

В обеденный перерыв поговорить с журналистами собралось порядка 15 работников завода.

– К нам нет человеческого отношения, – в один голос говорили они. – За копейки, которые нам перечисляют, как подачку, даже не оплатишь «коммуналку». Растут пеня и долги. Сколько раз ходили к директору, просили, но в ответ он лишь ёрничал. Мы ведь не требуем чужого, хотим получить свое!

За 20 минут, которые длилась беседа в одном из цехов, у нас замерзли и руки, и ноги. А заводчане в таких условиях трудятся всю смену у станка в одной тонкой робе! Погреться можно лишь в маленькой каптерке, но поскольку на комбинате сдельная оплата труда, никто не спешит останавливать станок с целью погреться. Так и работают, не жалея себя.

– Другую работу в районе не найти. Нам холод уже не важен, лишь бы зарплату видеть, – произносят в отчаянии собеседники.

Люди чувствуют, что их не ценят, но видят и то, что отпускать с завода их тоже не хотят. Есть яркий пример: один из сотрудников прошел собеседование на другом предприятии и уже собирался сменить место работы, но, когда потенциальный работодатель запросил на него характеристику, руководство льнозавода представило претендента на новое рабочее место как безответственного лентяя и нарушителя дисциплины. Разумеется, от такого работника отказались...

Вопрос – риторический

Трудятся на предприятии и целыми семьями. За что жить, когда обоим супругам задерживают зарплату? С этим вопросом мы обратились к администрации льнозавода. Для руководства он оказался риторическим: директор сослался на сложное материальное положение в связи с тем, что прошлый год был неурожайным. При этом сообщил, что за ноябрь с сотрудниками завод рассчитался, а декабрьскую зарплату выдадут «вот-вот». Но факт выплаты не подтвердился при осуществлении общественного контроля. Главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников АПК выдал директору ОАО «Воложинский льнокомбинат» рекомендацию о выявленных нарушениях законодательства о труде.

– Наниматель допустил просрочку выплаты зарплаты, а значит, нарушил статью 73 Трудового кодекса, нормы колдоговора и условия трудового контракта, – разъяснил Кирилл Азаренко. – По колдоговору предприятия зарплату должны выплачивать дважды в месяц: аванс (50% от общей суммы) – 15-го числа, окончательный расчет – в последний день месяца.

Специалист пояснил: если задолженность по заработной плате превышает 1 месяц, работники имеют право требовать у нанимателя индексирования зарплаты. Можно также поднять вопрос о выплате процентов за пользование чужими деньгами (в соответствии со ст.366 Гражданского кодекса). Ну и еще один момент: работник, решивший уволиться, вправе требовать от нанимателя расторжения контракта по причине несвоевременной выплаты зарплаты (невыполнение или ненадлежащее выполнение условий контракта по вине нанимателя). В таком случае полагается выплата минимальной компенсации в размере 3 среднемесячных зарплат (согласно п.2 постановления Совета Министров от 2.08.1999 г. № 1180).

Чтобы помочь заводчанам вернуть зарплату, к делу подключился и Республиканский комитет профсоюза работников АПК. На момент подготовки публикации деньги работникам Воложинского льнокомбината ни за ноябрь, ни за декабрь в полном объеме не были выплачены.