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На Масленицу в России людей снова будут кормить с лопат

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  • 21.02.2017, 19:02
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В Ставрополе по этому случаю организовали конкурс на самую креативную лопату.

Конкурс на самую креативную лопату проходит в Ставрополе перед празднованием Масленицы. Победитель откроет воскресный праздник и первым начнет раскладывать блины для горожан своей лопатой, сообщили ТАСС сегодня в пресс-службе администрации города.

«Победитель конкурса «Солнце на лопате» откроет праздник Масленицы 26 февраля. С его креативной лопаты будут раскладывать по тарелкам первые блины, которыми угостят гостей праздника», - пояснили в пресс-службе. Для участия в конкурсе ставропольчанам нужно необычно оформить лопату для блинов и подготовить ее творческую презентацию.

Напомним, в 2015 году в интернете были опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как жителям Ставрополя раздавали блины с лопат. Снимки стали поводом для шуток и интернет-мемов.


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