Беларусь ограничивает ввоз свинины из регионов России и Польши 4 21.02.2017, 21:57

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из отдельных регионов России и Польши в связи с регистрацией там новых случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом говорится в указании, размещенном на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БелТА.

Поставки ограничиваются из Саратовской и Ивановской областей России, Мазовецкого, Люблинского и Подляского воеводств Польши. Причина такого решения - информация Международного эпизоотического бюро о новых случаях заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов России и Польши распространяются на живых свиней, свинину и продукты ее переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, мясо от диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных. Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости одновременно принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.