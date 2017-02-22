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«Манчестер Сити» в лихой интриге из восьми голов взял верх над «Монако»

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  • 22.02.2017, 7:45
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Фото: IMAGO

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле в драматичной борьбе переиграл «Монако» со счетом 5:3.

Об этом сообщает «Прессбол».

«Манчестер Сити» — «Монако» — 5:3

Голы: 1:0 — Стерлинг (26). 1:1 — Фалькао (32). 1:2 — Мбаппе (40). 2:2 — Агуэро (58). 2:3 — Фалькао (61). 3:3 — Агуэро (71). 4:3 — Стоунз (77). 5:3 — Сане (82).

На 50-й минуте Фалькао не реализовал пенальти («Монако»).


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