закрыть
22 февраля 2017, среда, 11:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Белорусский доброволец с украинскими орденами и медалями

  • 22.02.2017, 10:15
ЯН МЕЛЬНИКОВ
ФОТО: CHARTER97.ORG

Боец тактической группы «Беларусь» продолжает встречи с соотечественниками в Европе.

В сети появилось фото бойца тактической группы «Беларусь» Яна Мельникова с медалями, которые он получил от украинцев за участие в боевых действиях на украинской стороне.

На днях доброволец посетил Рим и выступил на митинге-реквиеме украинцев Италии, напоминает nn.by.

Ян Мельников от имени своего подразделения встречается в Европе с белорусской диаспорой, уже посетил Варшаву, Вильнюс, Белосток, Антверпен. Впереди встречи в Мюнхене, Праге, Кракове.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии