Фотофакт: Белорусский доброволец с украинскими орденами и медалями 22.02.2017, 10:15

ЯН МЕЛЬНИКОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Боец тактической группы «Беларусь» продолжает встречи с соотечественниками в Европе.

В сети появилось фото бойца тактической группы «Беларусь» Яна Мельникова с медалями, которые он получил от украинцев за участие в боевых действиях на украинской стороне.

На днях доброволец посетил Рим и выступил на митинге-реквиеме украинцев Италии, напоминает nn.by.

Ян Мельников от имени своего подразделения встречается в Европе с белорусской диаспорой, уже посетил Варшаву, Вильнюс, Белосток, Антверпен. Впереди встречи в Мюнхене, Праге, Кракове.