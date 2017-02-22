закрыть
22 февраля 2017, среда, 11:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперты не смогли установить причину смерти Чуркина

3
  • 22.02.2017, 10:30
Виталий Чуркин
Фото: ООН

Потребуются дополнительные анализы и проверки.

Нью-йоркские медэксперты не смогли установить причину внезапной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает «Голос Америки».

Медэксперты пришли к выводу о необходимости дополнительных исследований, включая токсикологические анализы и другие проверки.

Лишь после этого они смогут сказать, почему Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в возрасте 64 лет. На проведение дополнительных анализов может уйти несколько недель.

Чуркин занимал должность постоянного представителя России при ООН с 2006 года. Среди послов государств-членов Совета Безопасности ООН он дольше всех занимал эту должность.

Коллеги-дипломаты со всего мира продолжают выражать соболезнования в связи с его смертью. Они отмечают, что Чуркин обладал глубоким знанием дипломатической работы, был предан своей стране и был обаятельным и остроумным коллегой.

«Он отмечал даже малейшую возможность для поиска компромисса», – заявила посол США в ООН Никки Хейли, охарактеризовав Чуркина, как «блестящего, мудрого, вежливого человека, обладающего чувством юмора».


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии