Эксперты не смогли установить причину смерти Чуркина 3 22.02.2017, 10:30

Виталий Чуркин

Фото: ООН

Потребуются дополнительные анализы и проверки.

Нью-йоркские медэксперты не смогли установить причину внезапной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает «Голос Америки».

Медэксперты пришли к выводу о необходимости дополнительных исследований, включая токсикологические анализы и другие проверки.

Лишь после этого они смогут сказать, почему Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в возрасте 64 лет. На проведение дополнительных анализов может уйти несколько недель.

Чуркин занимал должность постоянного представителя России при ООН с 2006 года. Среди послов государств-членов Совета Безопасности ООН он дольше всех занимал эту должность.

Коллеги-дипломаты со всего мира продолжают выражать соболезнования в связи с его смертью. Они отмечают, что Чуркин обладал глубоким знанием дипломатической работы, был предан своей стране и был обаятельным и остроумным коллегой.

«Он отмечал даже малейшую возможность для поиска компромисса», – заявила посол США в ООН Никки Хейли, охарактеризовав Чуркина, как «блестящего, мудрого, вежливого человека, обладающего чувством юмора».