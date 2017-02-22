В России освободили Ильдара Дадина 2 22.02.2017, 12:14

1,413

Ильдар Дадин

Активист вышел на свободу по решению Верховного суда РФ.

Президиум Верховного суда смягчил приговор и постановил освободить активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах, сообщает republic.ru. Трансляцию заседания вела супруга Дадина Анастасия Зотова.

Сам Дадин не присутствовал на заседании, он участвовал в процессе по видеосвязи. Активист ходатайствовал о личном участии, ссылаясь на отсутствие возможности для общения с адвокатами. Суд не стал удовлетворять ходатайство. После этого Дадин отказался участвовать в заседании, назвав его «цирком».

Приговор пересмотрели после требования Конституционного суда, согласно которому уголовная ответственность за нарушения на митингах должна наступать только в случае, если был причинен вред гражданам, общественной безопасности или имуществу. КС признал конституционной статью, по которой был осужден Дадин, но призвал изменить ее.

Дадин в своей жалобе указывал на нарушение 11 статей Конституции. По его словам, человек не может быть дважды осужден за один и тот же поступок.

Статью о многократных нарушениях на митингах ввели в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет колонии. В 2015 году Дадина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и отправили в карельскую колонию. Там он пожаловался на пытки, СК и ФСИН отрицали факты насилия. В декабре 2016 года активиста этапировали в колонию на Алтае, после чего Дадин попросил перевести его обратно. Он объяснял свое решение тем, что после перевода на Алтай проблемы с пытками в карельской колонии не прекратятся.

ФСИН грозила подать иск о взыскании с Дадина 1 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб от вызова медкомиссий, поездки в Петрозаводск и медицинские обследования.