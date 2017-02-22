Боевой 2018 год Илья Мильштейн, graniru.org

22.02.2017, 12:57

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Президент России Путин и правитель Зимбабве Мугабе перед выборами.

В Зимбабве нравы попроще, но мы за это не похвалим Зимбабве. Сами посудите: до выборов, которые назначены на 2018 год, еще уйма времени, а местного национального лидера давно уже выдвинули на очередной срок. Причем дня три назад выдвинутый опять напомнил согражданам о своем намерении переизбраться. «Они, - сказал правитель, - хотят, чтобы я пошел на выборы, повсюду в партии... Большинство людей чувствует, что нет замены, нет преемника такого же приемлемого, насколько приемлем я».

Тут можно бы еще прибавить, что вождь не умрет от скромности, но это замечание прозвучит, пожалуй, нелепо. Ибо президенту стукнул уже 94-й годочек, на своем посту он начал служить родине примерно тогда же, когда в Москве проходила Олимпиада, и такая легкая хворь, как скромность, ему вообще неведома. Баллотируясь в новом тысячелетии, он сухо и честно извещает народ о том, что незаменимый у них есть и зовут его Роберт Мугабе.

Да, но все-таки получается нехорошо, поскольку победитель известен заранее. Непонятно разве что, доживет он до победы или уйдет непобежденным. Впрочем, бойкая супруга триумфатора утверждает, что консервативный в массе своей электорат Зимбабве проголосует и за «труп Мугабе», и к ее мнению стоит прислушаться. Короче, и после смерти нет интриги.

Иное дело сидящая под санкциями родная Византия с ее подлинной, то есть гибридной демократией. Тут вроде все как в Зимбабве, но это только на первый взгляд. Имеется и незаменимый, и выборы должны состояться в 2018-м, и победа его неизбежна, и мистическая загробная нота в комментах близких к нему людей нет-нет да и прозвучит: мол, без Путина нет России. Однако сказать что-нибудь определенное про выборы президента здесь вряд ли кто отважится. Не рискуя прослыть болтуном столь же самонадеянным, сколь и безответственным.

Здесь жизнь приучила людей к тайне и медленному, пикантному, соблазнительному снятию с нее покровов. Вспомним, как мы гадали, пойдет Путин на третий срок или для каких-то неясных целей станет соблюдать Конституцию. Вспомним и Медведева, который работал Путиным и мучил нас, гадающих о его грядущей карьере: он продолжит исправлять должность Путина или же на место Путина вернется Путин? Но Византию украшает скромность, и ответы на все эти проклятые вопросы мы получали с большим опозданием, вдоволь настрадавшись. Завидуя тем, кто информирован гораздо лучше нас. Народу Зимбабве.

Теперь пришло время томиться загадкой четвертого срока Владимира Путина. То есть мы точно знаем, кто непременно победит в 2018 году, но не ведаем, пойдет он побеждать или не пойдет. Мы даже не знаем, как он хочет выигрывать: «красиво», при участии какого-нибудь молодого да раннего соперника, или как обычно. Окруженный дряхлеющими спарринг-партнерами, которых уже не раз использовал в качестве груши для битья.

Сам Владимир Владимирович как бы колеблется, но и веселится, играя с нами. Случается, он типа грустит, делясь заветной мечтой: хочу, говорит, успешно завершить свою карьеру. А то, понимаете ли, приезжаешь куда-нибудь за границу и ничего не видишь кроме аэропорта и представителей принимающей стороны. Бывает, молча улыбается, когда любимейший народный артист велит ему, ежели нахлынут мысли об отставке, поднять глаза к небу и услышать: «Даже и не думай!». Но чаще он просто молчит, в отличие и от Мугабе, и от любого американского, допустим, президента, который всегда готов пойти на новый срок, если закон позволяет. Путин желания свои скрывает до последнего, что лишний раз подчеркивает несходство византийских нравов с американскими и зимбабвийскими.

Свежая сенсация, потрясшая умы и сердца независимых экспертов, - из того же ряда. Для чего-то в ночь на 17 февраля Сергей Кириенко вместе с замглавы управления внутренней политики АП Сергеем Новиковым учинили брифинг, в ходе которого корреспондентам девяти СМИ велено было в разные дни сообщить две новости. Со ссылкой на анонимный источник.

Первая в пятницу и появилась, и мы узнали, что решение питерского губернатора передать Исаакиевский собор РПЦ не было согласовано с президентом. Вторая была обнародована вчера, и в ней, по-разному исхитряясь, журналисты допущенных до Кириенко изданий уведомляли читателей о выдвижении Путина в 2018 году. В последний раз, и потому перед начальством якобы поставлена дерзкая задача: Владимир Владимирович должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, и явку следует организовать внушительную. Ну и разные милые подробности сообщались мимоходом: Навального не будет, для привлечения молодежи придумают компьютерную игру и т.д.

Коллективно изложенная новость уже породила скандал, и не вхожие в Кремль коллеги метелят коллег-соглашателей, но это в данном сюжете не самое интересное. Куда любопытней сама история с выдвижением, ради чего начальство прикидывается анонимным источником. А мы, припадающие к источнику, силимся постичь услышанное и не постигаем.

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть из уст первого замглавы кремлевской администрации - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли? Вот ведь и Песков, откликаясь на благую весть, заявляет, что рано мы радуемся. Путин, говорит, еще ничего вам не обещал, у него другая повестка дня. Спрашивается, зачем же тогда глухой февральской ночью съезжались в Кремль журналисты?

А затем, что демократия, которую надо ценить, превозмогая тоску. Византийского типа, да, но и с неповторимым привкусом нынешней гибридной российской жизни. Немыслимой без одной большой, хоть и всем ведомой тайны, и разных мелких чекистских наколок. Так что и любимого вождя выбираем в рамках совсекретной шпионской спецоперации, дабы никто не догадался: выбираем или нет.

Похоже, что выбираем, но поручиться нельзя. Вероятно, в 2018 году, однако, может, и завтра. Наверное, это будет его последний срок, впрочем... До боли родное лицо в телевизоре вдруг сливается в морщинистое темное пятно на фоне таинственного пейзажа, и проступают в лице черты неведомые, но до боли знакомые нашим далеким друзьям, тоже сидящим под санкциями. Населению Зимбабве.

Илья Мильштейн, graniru.org