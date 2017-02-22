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Брестский комбинат запаковал мужские носки в консервные банки

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  • 22.02.2017, 12:52
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Авторы «креативной» идеи предлагают потом что-нибудь положить или налить в пустую банку.

Брестский чулочный комбинат выпустил лимитированную серию мужских носков, упакованных в консервные банки, сообщает tut.by.

Носки в банках выпустили ограниченной серией в 3 тысячи штук и приурочили к советскому «празднику» 23 февраля. Как отметили на предприятии упаковать важный элемент мужского гардероба в консервную «обертку» также решили из практических соображений:

«Герметичная упаковка сохранит носки вашего мужчины сухими при любых погодных условиях. А в пустую банку потом можно что-нибудь положить или налить».

В преддверии праздника новая серия пользуется спросом у покупательниц. В некоторых фирменных магазинах БЧК, куда поступила партия, товар скупили в первый день продаж.


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