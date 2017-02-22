Новые жировки шокировали жителей Брестской области 17 22.02.2017, 13:06

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Жировка подорожала, процент возмещения населением оплаты ЖКУ остановился на цифре 44,4%.

В январе 2017 года Брестский облисполком утвердил новые тарифы на некоторые субсидируемые тарифы услуг ЖКХ. Журналист медиа-полесья решил сравнить, на сколько подорожала его январская жировка по сравнению с прошлогодней, декабрьской.

Жировка за декабрь 2016 года

Итак, двухкомнатная квартира общей площадью 49,6 квадратных метров, в которой зарегистрировано два человека, в доме есть лифт. Цифры расходников, которые могли измениться, остались прежними: объем горячего водоснабжения, теплоснабжения и твердых бытовых отходов. А вот сумма к оплате выросла на 4,67 рубля (с 32,23 рублей до 36,9 рублей). И произошло это за счет увеличения тарифов на отопление, горячее водоснабжение, на техобслуживание здания и лифта, а также – на электроэнергию на работу оборудования и лифтов, за освещение вспомогательных помещений.

Жировка за январь 2017 года потяжелела на 4 рубля 67 копеек

Последняя статья расхода немного путает, ведь, исходя из данных, указанных в квитанции, площадь вспомогательных помещений в этом здании равна 0 (нулю).

В квитанции указана площадь вспомогательных помещений - 0 (ноль) квадратных метров

И еще немного удивили цифры общедомового расхода электроэнергии. Так, в декабре 2016 года на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования был использован 551 кВт/ч электроэнергии, а на работу лифта - 790 кВт/ч. В январе 2017 года эти показания возросли до 750 кВт/ч, и 1150 кВт/ч соответственно. Интересно, почему? Людей в доме не прибавилось, погодные условия были одинаковыми.

В январе расход общедомовой электроэнергии почему-то вырос

Зато, как минимум, с сентября прошлого года остается неизменной цифра величины возмещения населением оплаты жилищно-коммунальных услуг – 44,4%. Какая-то потрясающая стабильность. Ждем новых жировок.