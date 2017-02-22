В Минске открывается уникальная выставка «Правда о Куропатах» 4 22.02.2017, 13:21

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Марат Горевой

Белорусы увидят неизвестные обнаруженные за последние полтора года фотоснимки, свидетельства очевидцев и документы.

О выставке рассказал nn.by инициатор и организатор Марат Горевой:

— Экспозиция будет отличаться от предыдущей: мы дополнили ее новыми открытиями.

Например, будет стенд «Зона», посвященный исторической топографии Куропат. Мы уже точно знаем, как выглядело это место в 1930-40-е. Забор был высотой более 2,5 метра — набитые встык необрезные доски, поверх щелей была набита горбыльная доска. Мы теперь знаем, где стояли ворота, какими они были.

Знаем, как была организована система охраны территории, где стояли будки и даже, вероятно, наблюдательные вышки. Знаем, какими маршрутами (их было два) людей везли на расстрел из тюрьмы НКВД.

Мы даже нашли место, где была лавка, в которой охранники «зоны» покупали колбасу, хлеб и водку. Обо всем этом найдены достоверные сведения.

Из последних открытий: оказалось, что Михась Зарецкий, знаменитый писатель, жил в деревне Цна. И, вероятно, поблизости от дома, в Куропатах, его и расстреляли.

Такие вещи открываются, представьте! И дальше будут, я чувствую, — уверен Марат Горевой.

Брод и Куропаты

На выставке можно будет рассмотреть уникальное фото, снятое 23 июня 1941 года из немецкого самолета.

На нем видны шоссе Заславль-Колодищи, полевая и лесная дороги, по которым везли на расстрел в старый глухой бор, и фрагменты ограждения, наблюдательные сооружения, ров перед забором, просеки, и даже сами места расстрелов — светлые пятна среди деревьев.

Первая выставка «Правда о Куропатах» состоялась в 2015-м и продлилась всего три дня.

— А еще мы теперь точно знаем, что именно называлось Куропатами, — рассказывает Марат Горевой. — Это северо-восточная часть современного урочища: подковообразный холм до войны был «лысый», без деревьев. А расстрелы происходили рядом, в лесу, который назывался Брод. Но после войны, когда голый холм засадили лесом, то Куропаты сомкнулись с Бродом.

Еще долгое время местные жители отличали сам холм Куропаты от Брода — места убийств, но, после того как произошло его открытие в 1988 году, Зенон Пoзняк назвал Куропатами весь лесной массив. Так в народе это и прижилось.

Куропаты, фото со спутника. Справа, в поле между Куропатами и «Экспобелом», параллельно краю урочища, видны остатки дороги, по которой в 1930-е привозили на расстрел людей.

Сильвестру Мацкевичу удалось выжить после расстрела

Расстрелы, судя по свидетельствам, начались в Куропатах в начале 1930-х. Одиночные, редкие — с 1932 года. Пик — в 1937-м. Происходили расстрелы до начала войны и в первые ее дни. А одной военной ночью свидетели слышали из-за забора уже не одиночные выстрелы, а автоматные или пулеметные очереди.

Даже после того как немцы вошли в Минск, сюда приехал последний «черный воронок» и энкавэдисты расстреляли людей.

На выставке будет представлена история человека, которому удалось избежать расстрела. Сильвестр Мацкевич, пчеловод из-под Дрогичина, был арестован в конце 1940 г., этапирован в Минск, а в июне 1941 г., уже в начале войны, его вместе с другими узниками привезли в Куропаты, стреляли из пулемета.

Пули прошли мимо Мацкевича, и после того как энкавэдисты уехали, он выбрался из-под тел и вернулся на родину.

В конце войны Мацкевич выехал в Чикаго, занимался пчеловодством, умер в 1986 году в США.

Свидетели

Куропаты — окруженная деревнями самая высокая точка на северо-восток от Минска. Поэтому жители окрестностных деревень знали о том, что там происходит, видели машины с заключенными, слышали выстрелы. Марат Горевой и его единомышленники из гражданской инициативы «Эксперты в защиту Куропат» разыскивают и опрашивают свидетелей — местных жителей.

— На открытие выставки мы пригласим некоторых свидетелей. В наших условиях, при недостатке письменных и изобразительных источников, воспоминания становятся главным источником информации — почвой для составления устной истории. Посмотрите, какое значение устной истории и ее носителям придают во всем цивилизованном мире! У нас это, к сожалению, еще не дошло до широкой общественности, до «серьезных» историков. А именно благодаря свидетелям прошлого не только сохраняется наша историческая память, но и сами белорусы как нация.

Очевидец расстрелов у нас лишь один, говорит Горевой. Это жительница Цны, которая девочкой вместе с друзьями пошла в куропатский лес собирать землянику. Когда же за забор стали въезжать машины, она не успела убежать, спряталась под елью и увидела расстрелы. От страха теряла сознание и потом на протяжении нескольких часов не могла найти дорогу домой.

Мы разыскали также свидетелей, которые хотя не видели расстрелы, но в памяти сохранили немало очень значимых и пронзительных деталей, которые дополняют общую картину событий.

Вот что рассказала Лидия, жительница деревни Зеленый Луг:

«Вообще, из нашего совхоза похватали многих. Где-то в 1937—1938-м ночью забрали Антона Матусевича, который жил за Логойским шоссе на хуторе, где сейчас остановка трамвая на улице Седых. Не посмотрели, что у него четверо детей, причем один еще в колыбели. Жена Татьяна бросилась к мужу, энкавэдисты ее оттолкнули, а дети проснулись и, полуживые от страха, стоя прощались с отцом. Татьяна ждала мужа день-другой, а потом пошла в Куропаты к забору, — рассказала мне после войны их дочь Виктория. В темноте встревоженная женщина глаза проглядела, всё надеялась увидеть своего Антона, но ничего не увидела, услышала, как машина въезжает за забор. Спустя какое-то время из-за ограждения донеслись приглушенные звуки какой-то сутолоки, потом все утихло, и мужской голос ясно выкрикнул: «Птицы, почему вы не летаете? Скажите нашим, что мы не виноваты!».

Свидетели рассказывают не только о том, как происходили расстрелы и что с ними было связано, но и о том, как деревня жила. Поэтому на выставке один из стендов будет называться «Жизнь у забора». Люди работали, любили, творили, жили под диким страхом насилия, но жили!

Ведь и теперь где-то в Минске живут пока неизвестные нам люди и их потомки из этих деревень: Зеленый Луг, Цна, Дроздово, Малиновка, Якубовичи, Чижовка… Эта выставка — наш поклон народной памяти.

Первый герой Куропат появился еще в 50-е

— Имеются факты попыток скрыть Куропаты от общественности после войны: выкапывали, вывозили кости.

Какое-то время хотели сровнять все: спилить лес, пни выкорчевать, а территорию пустить под пашню. Но нашлась женщина, работница совхоза «Зеленый Луг» Лидия Яцук — вдова, муж погиб на войне, растила сына одна. Она в открытую сказала, что весь лес стоит на костях, что его нельзя пахать.

Женщина убедила директора совхоза пойти на прием к министру. В итоге, Куропаты сохранились.

Лидия Яцук — первый герой Куропат, первый их защитник. Причем это все происходило в страшные сталинские времена, когда смелая вдова поднялась и сказала «нет».

Зачем это нужно

— Вот некоторые спрашивают, зачем этим заниматься. Отвечаю. Чтобы выжить, человечество веками отделяло врожденные человеческие инстинкты барьером из культурных традиций и норм морали. Но тиранические режимы каждый раз уничтожали и разрушали этот барьер вместе с его защитниками, что и произошло в Куропатах.

Защита их — это прежде всего борьба за правду, за свободу (или терпимость) против насилия (или нетерпимости). Ведь любое насилие несет в себе ненависть и не позволяет людям свободно реализовать свои способности и устремления.

Куропаты стали символом свободы, об этом свидетельствуют и судьбы убитых там людей, и вся послевоенная история урочища, и защита Куропат белорусского общественностью в 2001—2002 гг., когда молодые люди вели круглосуточное дежурство, чтобы спасти памятник от разрушения.

Борьба за Куропаты — это борьба за достойную жизнь, основанную на общечеловеческих нормах морали. Именно по мере укоренения их в повседневную жизнь общество возвращается из абсурдного в нормальное состояние, когда государство служит человеку и защищает его в трудную минуту, когда человек ищет истоки своих проблем в себе, а не в других, стремится к благородной и достойной жизни.

И те, кто это осознает, стараются пробудить процесс внутреннего преображения человека, его покаяния. В нашем обществе исчезает действенная, творческая составляющая. И чтобы выйти нации на созидательный путь, нам необходимо больше работать над собой. Ведь каждому есть в чем покаяться перед людьми и Богом за то, что мы не сделали ради правды, свободы и пристойной жизни. Именно об этом думают те, у кого сердце болит за Куропаты, — говорит Марат Горевой.

Кроме документов и свидетельств, организаторы выставки обещают сильную изобразительную составляющую: живопись, графика, скульптура, инсталляция. Подготовкой занимается объединение «Погоня» Белорусского союза художников.

Кроме того, будет стенд с работами, присланными на конкурс «Куропаты — народный мемориал». Среди работ — проекты мемориала, созданные польскими и белорусскими архитекторами, стихи и картины маститых и молодых авторов.

Открытие высткавки состоится во Дворце искусства (Козлова, 3) 22 февраля в 17.00.

Выставка будет работать ежедневно по 28 февраля с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Напомним, мемориал в Куропатах существует только благодаря общественности. Власти же, напротив, постоянно урезают его территорию. Вот и сейчас на месте, где еще два года назад согласно Генплану была охранная зона, строится очередной бизнес-центр.