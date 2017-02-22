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«Белавиа» объявила два дня распродаж

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  • 22.02.2017, 13:38
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Акция будет длиться 27 и 28 февраля.

Благодаря двум предыдущим акциям компании и сниженным ценам многие белорусы смогли побаловать себя интересными путешествиями. И вот новая распродажа, пишет kp.by.

Открывайте для себя новые страны и приглашайте ваших друзей в Беларусь по специальным ценам на билеты – 50 евро плюс таксы и сборы, предлагает сайт belavia.by.

Акция стартует 27 февраля и завершается 28 февраля. Продажа билетов - только на сайте компании, акция действует только на регулярные прямые рейсы, как из Минска, так и в Минск. Период путешествия с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года, максимальный срок пребывания в пункте назначения – один месяц.


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