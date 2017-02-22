Очередной «хитрый план» Путина сдулся 2 Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»

22.02.2017, 14:28

Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Привычка рисовать «хитрые победоносные планы» в реальности ведет лишь к дальнейшей изоляции РФ.

Очередной Хитрый План Путина — в данном случае с американскими выборами — сдулся. Сливы через независимую информационную прокладку «Викиликс» о сомнительном использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты затевались из двух простых соображений: дискредитировать ее перед выборами — раз. Потом, когда она все-таки выиграет (в чем мало кто сомневался), дискредитировать саму процедуру вместе с «ихней хваленой демократией» — два.

План неожиданно оказался перевыполнен: Трамп возьми да и победи. «Хваленая демократия» продемонстрировала состоятельность, в связи с чем в ТВ-шарманке пришлось срочно менять пластинку. Кремлевские стратеги пережили бурную, но скоротечную эйфорию. Гляди-тко: они способны влиять даже на итоги американских выборов! Да, клинтонские сливы сыграли свою роль — хотя трудно сказать, насколько значимую: Хиллари и так слишком многих раздражала.

Второй повод для восторгов: Трамп, зная об участии Кремля и боясь разглашения, будет податливей в вопросе о санкциях.

Увы, компромат эффективен, лишь пока лежит в папочке и о нем знают только его хозяин да объект шантажа. «Держи пулю в дуле», — учил генералиссимус Суворов. К несчастью для Трампа и кремлевских стратегов, ихняя хваленая демократия, включая независимую прессу, суды и оппозицию, и здесь сработала лучше, чем предполагалось. Данные о вмешательстве российских спецслужб вместе с данными о кремлевском досье всплыли на поверхность, и компроматная пуля впустую выкатилась из дула. Хуже того, ситуация развернулась на 180 градусов: теперь Трамп, чтобы доказать независимость от Кремля и сохранить лицо, вынужден демонстрировать более жесткую, чем при Обаме, позицию. Но рейтинг все равно упал до уровня, небывалого для свежеизбранных президентов. Обычно первые полгода-год новый начальник имеет повышенные показатели популярности — рейтинг надежды. Из-за вскрытых манипуляций президент Трамп лишился этой тихой радости — большое спасибо умным лубянским стратегам с их Хитрым Планом.

Международный престиж России в очередной раз упал — оказывается, еще было куда. К тому же всплывают сюжеты про переворот в Черногории, вмешательство во французские выборы, приближается публикация доклада по сбитому в Донбассе «Боингу». До гроба преданные депутаты утекают в Литву. Ну, или на Украину. Знай успевай поворачиваться. Тут даже такой закаленный профессионал, как Чуркин, может надорваться — наши искренние соболезнования. На Родине диванные ценители Хитрых Путинских Планов тоже понемногу погружаются в состояние когнитивного диссонанса (в переводе на русский — в чужом пиру похмелье), хотя стараются не показывать виду и держать хвост морковкой. В их представлении это значит хамить еще наглей и задорней. Что ж, пожелаем им новых удач. Надо только иметь в виду, что наряду с хвостом есть еще и нос; держать и то и другое выше уровня воды все труднее. Особенно когда увязли все четыре лапы.

Окно возможностей в американо-российских отношениях, нарисованное в их кипящем воображении, захлопнулось, не успев отвориться. Это резко меняет ситуацию. В надежде на завербованного Трампа Кремль в течение двух-трех месяцев старался демонстрировать респектабельность — чтобы не спугнуть мясистого журавля в небе ради привычных рукоблудных удовольствий с патриотическими синичками. Увы, нарисованный в коморке папы Карло журавль (стерх, что ли?) вылетел через нарисованное окно и скрылся за нарисованным горизонтом. Безвозвратно, как изображенное той же шкодливой рукой светлое коммунистическое будущее. Терять уже нечего, стесняться тоже.

…Но коридор заметно сузился и стенка, которой он кончается, приблизилась.

Вместо провалившегося Хитрого американского плана приходится тешить население менее свежим, но тоже Хитрым планом новороссийским. Совсем недавно Дм. Песков говорил о невозможности признания особых прав жителей ДНР и ЛНР, поскольку это противоречит минским договоренностям. Месяца не прошло — и вот пожалуйста: В. Путин подписывает документ о паспортах. Г-н Песков, понятное дело, объясняет, что это чисто гуманитарный акт, минским договоренностям ничуть не противоречащий.

Картинка восхитительна по всем параметрам. Оригинальность подхода, во-первых, заключается в том, что документы официально признаны, а выдавшие их республики — нет. Такого в мире, кажется, еще не бывало; у В.В. Путина исторический приоритет. Во-вторых, лишний раз показана виртуальность Хитрых Планов: жителям Донбасса польза от новых паспортов чисто символическая. Из-за рецессии нужды в новых рабочих руках у России нет. Настоящих преимуществ с точки зрения поиска работы (а это сейчас для людей главное) паспорта не дают. Остается испытывать чувство глубокого духовного удовлетворения. В-третьих, очевидна половинчатость: признать самопровозглашенные республики и таким образом подставиться под новый цикл санкций в Кремле не готовы. Жителям ЛНР-ДНР предлагают любоваться новыми бордовыми книжками и, возможно, класть их утром на бутерброд.

Но ненадолго — чтобы не замаслить. Примерно как в Приднестровье или Абхазии.

Правда, открывается юридическая перспектива для получения лишних трех-четырех миллионов голосов за В.В. Путина на президентских выборах: осталось сделать еще один маленький шажок и признать эти паспорта годными для голосования. Интересно, рискнут ли в Кремле на такое? Терять все равно нечего, а соблазн велик: никто, кроме Плотницкого и Захарченко, проконтролировать реальное число избирателей и результаты «волеизъявления» не сможет. Сколько надо, столько и нарисуют.

Привычка рисовать Хитрые победоносные планы, которые накачивают патриотический рейтинг, в реальности ведет лишь к дальнейшей изоляции, ухудшению отношений с соседями (Украина, Грузия, Молдова, страны Балтии — теперь на очереди и Беларусь), экономическому отставанию и расколу того самого «русского мира», во имя которого все как бы и затевалось. Это логично и неизбежно для совкового реванша, который мы дружно переживаем. Совок тоже существовал главным образом в пропагандистских небесах. Именно там под руководством Партии и Правительства он уверенной поступью шел от победы к победе. На выборах демонстрировал нерушимую общенародную поддержку блока коммунистов и беспартийных, привлекал к себе помыслы всех людей доброй воли и давал сокрушительный отпор ихней хваленой демократии — к тому же перманентно погруженной в общий кризис капитализма.

Пока вдруг — ах! — не развалился от нечаянной встречи с приземленной действительностью. Пребольно ударившись, и не только носом и хвостом, но и всеми прочими частями организма. Только победоносный мозг сохранился в неприкосновенности.

Наверно, потому что отлит из сталинского виртуального чугуна.

Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»