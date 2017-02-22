В четверг будет до +7 градусов 22.02.2017, 14:39

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 23 февраля.

В Беларуси 23 февраля будет облачно с прояснениями. На значительной части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

В ночные и утренние часы возможен слабый гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, утром и днем на большей части территории возможны порывы до 15-20 м/с.

Из-за усиления ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, по северо-востоку - до минус 4. Днем - 1-7 градусов тепла, сообщает БелТА.