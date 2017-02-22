закрыть
22 февраля 2017, среда, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В четверг будет до +7 градусов

  • 22.02.2017, 14:39

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 23 февраля.

В Беларуси 23 февраля будет облачно с прояснениями. На значительной части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

В ночные и утренние часы возможен слабый гололед, на отдельных участках дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, утром и днем на большей части территории возможны порывы до 15-20 м/с.

Из-за усиления ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, по северо-востоку - до минус 4. Днем - 1-7 градусов тепла, сообщает БелТА.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии