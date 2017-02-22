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Крик души белоруса: Согласен на работу за еду и доброе слово

  • 22.02.2017, 14:52

Безработный изложил свою ситуацию в соцсетях.

«Человек с двумя в/о, адекватный, глаза не косят и доказательство теоремы Пифагора помню, и шагающий по жизни на протезе ищет ЛЮБУЮ РАБОТУ. Оформление ТК не интересует», — написал Олег Бабец в группе в «Фейсбуке» , посвященной поиску работы и подработки.

«Были аттестации прораба и риэлтера, но истекли. Группа инвалидности в Беларуси — это ниже «латинос» и плантационного раба.

Могу предложить ведение передачи об агробизнесе, услуги курьера по доставке особо важной корреспонденции по Беларуси, «консистери» при мафиозной группировке.

Могу сниматься в фильмах ужасов, каскадером (солдаты, покалеченные в бою, жертвы вампиров, лесопилок сталинского режима, юродивые и свирепые бандюги).

Хороший риэлтерский опыт, но «побегушки» без компенсации щебетаний по телефону, и без «базовой минимальной ставки на охмурение клиента» — это каменный век риэлтерства.

Могу помогать по дому — магазин, аптека, посуда, сготовить несложное. Периодически вожу машину с ручным управлением (водил 23 года без ДТП), но сейчас мертвая из/за неисправности АКПП (ремонт от 800 долларов).

Не курю, раз в две недели стакан коньяка возможен.

Согласен на работу за ПИТАНИЕ и ДОБРОЕ СЛОВО, чтобы семья сэкономила на продуктах. Хотя бы.

Насчет «за питание» не шучу. Мало того: согласен на гуманитарные проекты, обладаю колоссальным опытом по обустройству агродомика в деревне (впустую отстояв на бирже, купил за копейки развалюху и обустроил под отличный домик. Знаком с б «Юр» и «Физ» нюансами обустройства на районе. Сын учится на платном — потому с пенсии у меня ничего не остается после оплаты учебы и коммунальных. (До недавнего и другой учился на платном).

Очень сложно. Еще не старик, и хочется побыть человеком, например, куртку купить вместо колхозного пуховика из гуманитарки».


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