Эксперты определили лучшие сделанные на смартфон снимки 2016 года 22.02.2017, 14:57

Фото: Zarni Myo Win

В конкурсе приняли участие свыше десяти тысяч конкурсантов из 90 стран.

Жюри международного фотоконкурса Mobile Photography Awards назвало лучшие снимки 2016 года, сделанные на смартфон.

Как рассказывают организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие свыше десяти тысяч конкурсантов из 90 стран, сообщается на официальном сайте. Лучшие работы выбирали в таких категориях как архитектура, черно-белая съемка, природа, портреты, фотожурналистика, путешествия, макросъемка и других, пишет nv.ua.

Победителем конкурса стал Джайлс Кларк, фотожурналист из Нью-Йорка, который прислал серию снимков о горячих точках мира. Также, победители были определены в других категориях. Данный конкурс был основан в 2011 году, чтобы поспособствовать развитию фотографии, а также открыть новые таланты.