В Лондоне за миллион евро продается дом шириной всего два метра 2 22.02.2017, 15:37

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На западе Лондона в округе Хаммерсмит на продажу выставлен оригинальный четырехэтажный дом.

Стоимость дома 895 тысяч фунтов стерлингов (1,1 млн евро). Необычность заключается в том, что ширина этого крайне непритязательного на первый взгляд жилища всего два метра.

Здание было построено в середине XIX века при королеве Виктории и изначально функционировало в качестве прачечной, вода в которую поступала из ручья рядом с домом, а затем сливалась обратно и текла в Темзу, пишет onliner.by.

Сегодня, после модернизации здания, которую провел его последний хозяин, оно представляет собой современный и уютный жилой дом общей площадью 93 кв. м с двумя террасами — на крыше и на верхнем этаже. На первом этаже находятся кухня и небольшая гостиная, на втором — спальня, туалет и ванная комната, на третьем этаже расположились еще две спальни, а на четвертом — кабинет.

Стоимость этого дома вчетверо превышает стоимость среднего дома в Англии и Уэльсе, которая, по данным Земельного реестра, сегодня составляет 220 тысяч фунтов. В то же время это один из самых недорогих домов с тремя спальнями в районах Хаммерсмит и Фулхэм, где аналогичные варианты в прошлом году продавались за 950 тысяч фунтов.