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Студент из Голландии создал необычного робота

  • 22.02.2017, 16:51
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Уиллем Пеннингс создал машину для сортировки конфет, похожих на M&M’s и Skittles, по цвету.

Об изобретении автор рассказал в своем блоге, пишет lenta.ru.

На создание машины Пеннингса вдохновил ролик с демонстрацией подобного агрегата, созданного в 2013 году. Устройство состоит из платы Arduino, двигателя и RGB-сенсора для определения цвета. Корпус выполнен из дерева, а детали механизма были созданы на 3D-принтере. Машина работает со скоростью около двух конфет в секунду и на сортировку 300 граммов драже у нее уходит примерно три минуты.

По словам энтузиаста, работу над проектом он начал в мае 2016 года и закончил лишь в декабре. На разработку у него ушло порядка 500 евро.


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