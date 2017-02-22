Геннадий Федынич: Декрет о «тунеядцах» отменят только активные протесты 8 22.02.2017, 17:03

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Надо не молчать, а готовить новые акции.

Согласно официальным данным налоговой службы, по состоянию на 20 февраля, заплатили сбор на финансирование государственных расходов всего около 50 тысяч человек, кому эти самые письма пришли. В то же время налоговики нашли более 470 тысяч потенциальных «тунеядцев», об этом в интервью «Радыё Рацыя», рассказал лидер профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич:

- Часть людей не хочет платить, потому что считают этот декрет антинародным и антиконституционным. Кто-то не может заплатить, потому что вообще не имеет таких денег. Есть и такие, кто пока не заплатил, но до сих пор окончательно для себя не решили - платить или нет.

- Тех, кто не заплатил, будут еще и штрафовать?

- Честно говоря, пока таких прецедентов не было, хотя у властей есть такие полномочия - наказать неплательщиков. Могут даже с помощью участкового какие-то вещи описать тех, кто отказывается платить. Но очевидно, что пока это не делают и, скорее всего, боятся делать, так как общественное возмущение декретом и так достаточно большое. В дальнейшем все будет зависеть от активности людей.

- На ваш взгляд, могут ли власти пойти на отмену декрета?

Могут, но при условии, что люди не будут молчать, а готовить новые акции. Необходима активность по отмене декрета. А под лежачий камень вода не течет.