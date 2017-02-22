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Жириновский предложил обращаться к Путину «Ваше Величество»

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  • 22.02.2017, 17:11
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Также одиозный российский политик заявил о необходимости изменить обращения к другим высокопоставленным лицам.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости изменить обращения к высокопоставленным лицам на «Ваше Величество», «Ваше превосходительство» и «Ваше Сиятельство». Об этом он сообщил журналистам в Госдуме, пишет «Москва».

«Товарищ президент» - не звучит, «Господин президент» - не звучит. «Ваше Величество» - вот это звучит. К генералам - «Ваше превосходительство», к губернаторам - «Ваше Сиятельство», - сказал В.Жириновский.


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