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Белорусские пограничники задержали литовца за запуск дрона

  • 22.02.2017, 17:25

22-летний гражданин Литвы запускал дрон в трех километрах от границы.

В минувшую субботу, 18 февраля, сморгонские пограничники задержали 22-летнего гражданина Литвы, который запускал в пограничной зоне квадрокоптер. Сперва пограничники заметили в воздухе в трех километрах от белорусско-литовской границы сам дрон, а через некоторое время «тревожная группа» в деревне Жарнели задержала 22-летнего парня, сообщает onliner.by.

Гражданин Литвы является студентом одного из белорусских вузов. В деревню он приехал на выходные к родственникам, где и решил испытать летательный аппарат.

Но с правилами ввоза и использования квадрокоптеров в пограничной зоне парень знаком не был, что не освобождает его от ответственности. Его действия квалифицированы по ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима). Парню грозит наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с депортацией или без нее. Квадрокоптер пока изъят для проведения экспертизы.

Специалисты отмечают, что о начале и окончании использования (содержания) в пограничной зоне летательных аппаратов массой более 1 килограмма должны быть уведомлены сотрудники пограничной службы. В пограничной полосе их полеты и вовсе запрещены.


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