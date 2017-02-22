Видеохит: Огромный варан зашел пообедать в ресторан в Австралии 22.02.2017, 17:35

Официантка такому клиенту не обрадовалась и вытащила его за хвост.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сотрудница ресторана при винодельне Mimosa Wines вытащила варана за хвост из заведения. Видеозапись случившегося опубликовали на странице хозяйства в Facebook 18 февраля. За четыре дня ролик набрал более 310 тысяч просмотров, пишет lenta.ru.

Как отмечается в подписи к видео, девушку, которая не испугалась ящерицу, зовут Самия.