Видеохит: Огромный варан зашел пообедать в ресторан в Австралии
- 22.02.2017, 17:35
Официантка такому клиенту не обрадовалась и вытащила его за хвост.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс сотрудница ресторана при винодельне Mimosa Wines вытащила варана за хвост из заведения. Видеозапись случившегося опубликовали на странице хозяйства в Facebook 18 февраля. За четыре дня ролик набрал более 310 тысяч просмотров, пишет lenta.ru.
Как отмечается в подписи к видео, девушку, которая не испугалась ящерицу, зовут Самия.