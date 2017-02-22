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В Ингушетии запретили культ Cталина

  • 22.02.2017, 18:05

Жертвами тоталитаризма на Кавказе стали более 3,5 миллиона человек.

В преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Народного собрания Ингушетии.

«Проект закона предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе и ингушей», - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что речь идет не только о запрете на установку бюстов и памятников «главному организатору репрессий», но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.

23 февраля 2017 года исполняется 73 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 тыс. 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в «измене родине» был депортирован с исторической родины. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.


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