В Беларуси снова подорожают сигареты 22.02.2017, 18:12

Цена на некоторые виды сигарет вырастет с 1 марта.

Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Сигареты Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек. На 9 копеек подорожают некоторые виды сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar.

Продукция ООО «Табак-Инвест» не изменится в цене. Импортные сигареты также не подорожают, сообщает БелТА.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.