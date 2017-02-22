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В Беларуси снова подорожают сигареты

  • 22.02.2017, 18:12

Цена на некоторые виды сигарет вырастет с 1 марта.

Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Сигареты Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек. На 9 копеек подорожают некоторые виды сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar.

Продукция ООО «Табак-Инвест» не изменится в цене. Импортные сигареты также не подорожают, сообщает БелТА.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.


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