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Веселые женщины с Пинщины покоряют Youtube народными песнями

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  • 22.02.2017, 18:27
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Скриншот: youtube.com

На Youtube набирают популярность видео женского дуэта «Дабраславачка», Татьяны и Жанны, живущих в полесской деревне Доброславка.

Например, ролик «Ой, ты Лилия-Лилия» просмотрело более 140 тысяч человек. Татьяна играет на барабане, Жанна ― на гармони, обе поют.

«Мы ― самородки, ― рассказывает в беседе с «Еврорадио» Татьяна. ― У меня отец барабанил, а у Жанны отец играл «на вэсэллях» на гармошке. Жанна пришла работать к нам в клуб, где я работаю тоже, так наш ансамбль и организовался, стал частью народного этнографического коллектива «Дабраславачка».

Женщины исполняют как местные народные песни, так и композиции, которые давно ушли в народ и авторов которых сложно идентифицировать. В таком составе музыканты работают пять лет. И, говорит Татьяна, очень успешно ― играют не только в местных клубах и на республиканских фестивалях, но и на корпоративах!

«Люди соскучились по такой музыке, такой деревенской. Барабан и гармошка некоторым напоминают молодость. Ведь в основном мы ездим играть к тем, кому за 40. Ностальгия.. А что сейчас ― микрофон в руки, на кнопку нажмешь и поёшь. А мы же играем с душой, да тут ещё женщина на барабане. Также и на месте не стоим. Я барабан свой не слышу, потому что не он барабанит, а я», ― смеется Татьяна.

По словам женщины, на корпоративах они играют два-три часа. За это дуэт просит всего 50-60 рублей.

«Нас приглашают и приглашают, вон только что в школе выступали, а вечером играем на юбилее. Говорят, мол, мало берем. Но мы знаем свой уровень, да и у людей денег не много. Знаете, пойдем играть на 70-летие бабушки, у которой пенсия 200 рублей, ну как с неё больше возьмешь? Иногда кто-то захочет, больше дает», ― продолжает Татьяна.

Сама Татьяна в клубе работает 30 лет. Говорит, что благодаря дуэту у учреждения в том числе получается выполнять и платные услуги. Сами женщины также оформили необходимые бумаги, чтобы играть на юбилеях. В Пинском районе их знают. Но, смеется Татьяна, ее партнерша по дуэту Жанна не прочь поучаствовать в конкурсах и найти для коллектива продюсера.

«Но я говорю, что если кто-то захочет, тот сам нас найдет», ― резюмирует Татьяна и говорит, что петь и играть они с Жанной будут, пока хватит сил.


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