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Учителя: Мы уже готовы сами выходить на Площадь

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  • 22.02.2017, 18:43
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Педагоги возмущены тем, что власти взвалили на них новые обязанности.

20 февраля по школам был разослан приказ Отдела спорта и туризма Минского райисполкома. Содержание его следующее:

«В настоящее время учителя должны еженедельно сообщать об обучении или трудоустройстве несовершеннолетних, проживающих на закрепленной за учителем территории (среди педагогических работников этот процесс называется «Всеобуч»).

Встает несколько вопросов: насколько этот приказ соответствует последним сообщениям об освобождении учителей от ненужной работы? А также, вызывает возмущение, что этой работой на самом деле должны заниматься органы местной исполнительной власти, в то время как ее взвалили на учителей, причем безвозмездно. Если приказ не будет отменен, учителям останется еще меньше времени на выполнение своих непосредственных обязанностей, а также они будут фактически оторваны от своих семей. Учителя говорят, что это может быть последней каплей, после чего они начнут выходить на Площадь для защиты своих прав, - написала читательница Charter97.org.


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