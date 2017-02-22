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Цены на нефть начали снижаться

  • 22.02.2017, 19:18
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Цены на «черное золото» отошли от семинедельного максимума.

К 19:05 по минскому времени цена на нефть марки Brent опустилась немного ниже отметки $55:77 за баррель, а сорт WTI подешевел до уровня $53,65 за баррель.

На рынке активно муссируется тема вероятного продления в мае договоренностей о сокращении добычи нефти в ОПЕК. Группа также может увеличить сокращаемые объемы производства, если мировые запасы не снизятся до целевого уровня, сообщили агентству Reuters источники в организации, сообщает investing.com.

Тем не менее, усиление активности производителей сланцевой нефти в Северной Америке может свести на нет усилия ОПЕК и вернуть на повестку дня тему перенасыщения рынка.

Давление на нефтяные котировки также оказало укрепление американской валюты на форексе: индекс доллара США сегодня достиг максимальных значений за последнюю неделю.

Американский институт нефти обнародует еженедельные данные о запасах нефти в США поздно вечером, а завтра Управление энергетической информации опубликует официальную статистику.

Напомним, что в предыдущие две недели был зафиксирован существенный прирост запасов нефти и нефтепродкутов в США.


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