В Витебской области на продажу выставят 19 предприятий 12 22.02.2017, 19:29

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В большинстве случаев для продажи предлагаются пакеты размером 50% уставного фонда минус одна акция.

В Витебской области для приватизации предлагаются 19 акционерных обществ, которые сейчас контролируются областью. Среди них «Витебские продукты», «Оршанский комбинат строительных материалов», «Тираспольская ПМК», «Западно-Двинский МРС», «Витебскторгтехника», передает БелТА.

В большинстве случаев для продажи предлагаются пакеты размером 50% уставного фонда минус одна акция.

Также область готова продать свои пакеты ОАО «АТЭК» (35,15%), «Витебскторгстрой» (38,77%), «Жилстрой» (1,4%).

Пакет ценных бумаг ОАО «СПМК-27, г. Полоцк» размером 87,99% предлагается для продажи по конкурсу с предварительными условиями. Речь идет о сохранении профиля деятельности акционерного общества, создании 25 новых рабочих мест, а также о необходимости внесения в уставной фонд денежного вклада, эквивалентного 1 млн долларов, в течение одного года со дня заключения договора купли-продажи акций.