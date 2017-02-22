Лидер Aerosmith и «королева эльфов» оказались потомками белорусского писателя 1 22.02.2017, 19:44

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Фото: соцсети

Стивен Тайлер и его дочь, голливудская звезда Лив Тайлер - потомки известного писателя Флориана Чернышевича.

Лидер культовой американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер и его дочь, голливудская звезда Лив Тайлер, потомки известного писателя Флориана Чернышевича, передает «Радыё Свабода».

Автор романа «Надбярэзінцы», который недавно вышел в свет в переводе на белорусский язык, родился в Бобруйске. Его родной брат Феликс - это дед Стивена Тайлера и прадед Лив Тайлер. Феликс родился в Кличеве в 1892 году и в возрасте 22 лет эмигрировал в Америку.

Фэлікс (зьлева) і Флярыян Чарнышэвічы, 1950 год

О семейной историю Чернышевича рассказала Меган Смоленяк - американская писательница, генеалог, которая иногда участвует как консультант в расследованиях ФБР и других спецслужб США.

Мэган Смоленяк

«Феликс прибыл в Америку в 1914 году. Чаще всего в то время молодые люди эмигрировали, чтобы избежать призыва в армию. А кто-то просто хотел улучшить невыносимые условия жизни на родине. 1914 год - это был идеальное время для эмиграции, поскольку после начала I мировой войны пересечь Антлантический океан было очень сложно. Путешествие Феликса было очень сложным. После прибытия он попал в больницу на острове Эллис, но все закончилось благополучно».

Искать в американских архивах документы о Феликсе Чернышевиче напрасно. В Нью-Йорке будущий дед американских знаменитостей и брат писателя сменил фамилию.

«Ничего удивительного в этом нет. Смена позволяло эмигрантам лучше прижиться. А фамилия Чернышевич американцам было бы очень сложно выговорить. Но что удивительно, Феликс сменил его на фамилию Блянча (Blancha), которое, по сути, для американского уха также чужое. Блянча означает белое. То есть он сменил фамилию из черного - Чернышевич - на белое. Возможно это какая-то юношеское прозвище, а может у него был и некий политический мотив», - рассказывает Меган Смоленяк.

В Нью-Йорке Феликс Чернышевич женился моложе его на 14 лет Бесси Эллиот. У них было четверо детей - среди них и будущая мать Стивена Тайлера Сьюзан, которая позже женится с итальянским пианистом Виктором Талерико. В 1948 году у Сьюзан и Талерико родился сын Стив, который стал суперзвездой американского рока.

В 1970 году Стивен Тайлер с друзьями создал группу Aerosmith, которую сегодня называют одним из самых успешных музыкальных проектов в истории. Количество проданных ими альбомов во всем мире составила 150 миллионов экземпляров. Только с 2008 года группа заработала более 100 миллионов долларов.

Дочь музыканта, актриса Лив Тайлер, снялась в художественных лентах, в том числе в роли королевы эльфов Арвены в фильме «Властелин колец», который получил 17 статуэток «Оскар».

Знают ли Стив и Лив о том, что их двоюродный дед был писателем, рожденным в Беларуси? Меган Смоленяк говорит, что да. Феликс «Блянча» Чернышевич встречался со своим братом Флорианом в Аргентине в 1950 году. Это произошло спустя восемь лет после того, как Флориан написал свой культовый автобиографический роман «Надбярэзiнцы» о жизни застенковой знати между Днепром и Березиной в начале 19 века.

Одну из книг Чернышевича Меган Смоленяк подарила дяде Стива Тайлера во время встречи на литературном вечере.

Феликс Чернышевич пережил своего брата Флориана на 23 года и умер в 1987 году. Братья оставили после себя несколько десятков потомков-«надберезинцев» в Аргентине и США.