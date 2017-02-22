закрыть
22 февраля 2017, среда, 21:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шансы Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились

  • 22.02.2017, 20:11
Фото: AFP

Кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эмманюэля Макрона поддержал ведущий центристский политик страны Франсуа Байру.

Ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру на пресс-конференции заявил о том, что поддержит на президентских выборах кандидата либерального движения «Вперед!» Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на L'Express.

Согласно последнему опросу Ifop от 17-21 февраля 2017 года Байру пользовался поддержкой 5,5% избирателей. Его поддержка может усилить позиции Макрона на выборах, рейтинг которого составляет 19%, в борьбе с кандидатом Республиканцев Франсуа Фийоном, обладающим аналогичным рейтингом, и с Марин Ле Пен, которая может заручиться поддержкой 26% избирателей.

В ходе выступления Байру заявил, что прокремлевский Национальный фронт представляет на этих выборах «основную и непосредственную опасность». «В ходе одного тура голосования, мы можем выбрать провал Франции и развал, возможно окончательный, Европы», - предупредил французов Байру.

Лидер французских центристов также назвал опасной программу кандидата от Республиканцев Франсуа Фийона. Байру сообщил, что проведет встречу по согласованию программу с Макроном в ближайшие часы.

«Народ, который больше не верит в свою общественную жизнь, это народ в опасности. В этой чрезвычайной ситуации, нужен чрезвычайный ответ. Я решил предложить Эмманюэлю Макрону альянс, чтобы предоставить Франции настоящую альтернативу. Я всегда на стороне альянсов, когда страна находится в опасности», - добавил Байру в Twitter.

Франсуа Байру занял третье место на президентских выборах во Франции в 2007 году с 18,57%, а в 2012 году пришел пятым с 9,13%. Тогда он призвал голосовать за Франсуа Олланда и против Николя Саркози, с которым давно не ладил. Поддержка Байру способствовала победе Олланда.

14 февраля руководитель политического движения Макрона «Вперед» Ришар Ферран заявил, что со стороны российских хакеров было осуществлено сотни кибератак на интернет-ресурсы движения кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.

19 февраля глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эро раскритиковал ситуацию с российскими кибератаками против кандидата в президенты страны Эммануюэля Макрона.


Мнение

Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии