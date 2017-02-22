Шансы Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились 22.02.2017, 20:11

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Кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эмманюэля Макрона поддержал ведущий центристский политик страны Франсуа Байру.

Ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру на пресс-конференции заявил о том, что поддержит на президентских выборах кандидата либерального движения «Вперед!» Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на L'Express.

Согласно последнему опросу Ifop от 17-21 февраля 2017 года Байру пользовался поддержкой 5,5% избирателей. Его поддержка может усилить позиции Макрона на выборах, рейтинг которого составляет 19%, в борьбе с кандидатом Республиканцев Франсуа Фийоном, обладающим аналогичным рейтингом, и с Марин Ле Пен, которая может заручиться поддержкой 26% избирателей.

В ходе выступления Байру заявил, что прокремлевский Национальный фронт представляет на этих выборах «основную и непосредственную опасность». «В ходе одного тура голосования, мы можем выбрать провал Франции и развал, возможно окончательный, Европы», - предупредил французов Байру.

Лидер французских центристов также назвал опасной программу кандидата от Республиканцев Франсуа Фийона. Байру сообщил, что проведет встречу по согласованию программу с Макроном в ближайшие часы.

«Народ, который больше не верит в свою общественную жизнь, это народ в опасности. В этой чрезвычайной ситуации, нужен чрезвычайный ответ. Я решил предложить Эмманюэлю Макрону альянс, чтобы предоставить Франции настоящую альтернативу. Я всегда на стороне альянсов, когда страна находится в опасности», - добавил Байру в Twitter.

Франсуа Байру занял третье место на президентских выборах во Франции в 2007 году с 18,57%, а в 2012 году пришел пятым с 9,13%. Тогда он призвал голосовать за Франсуа Олланда и против Николя Саркози, с которым давно не ладил. Поддержка Байру способствовала победе Олланда.

14 февраля руководитель политического движения Макрона «Вперед» Ришар Ферран заявил, что со стороны российских хакеров было осуществлено сотни кибератак на интернет-ресурсы движения кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.

19 февраля глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эро раскритиковал ситуацию с российскими кибератаками против кандидата в президенты страны Эммануюэля Макрона.