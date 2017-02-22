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«Родители платят 1,5 тысячи – лишь бы учился»

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  • 22.02.2017, 20:22
Фото: tut.by

Студенты-платники о том, сколько сейчас стоит дневное обучение в вузах.

Citydog.by узнал, в какую копеечку влетает родителям обучение детей в вузах – и как чада пытаются снять бремя оплаты за учебу с родителей.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Стоимость обучения в БГУ зависит от выбранного факультета. Разница существенная: от 900 рублей в год за учебу в Институте теологии до 4 140 руб. – в Институте бизнеса и менеджмента технологий. С каждым годом учебы оплата становится меньше, но за первый курс родителям приходится выложить солидную сумму.

Ангелина Гавриленко

студентка 1-го курса Института журналистики БГУ

– Первый год обучения обошелся мне в 2 484 рубля. Я не хотела учиться на платном, но уговорили родители. После вступительных у меня была истерика, потому что я очень сильно злилась на себя за то, что должным образом не подготовилась. А родители сказали, что потянут оплату – они откладывали на мое обучение заранее.

В БГУ есть система скидок для платников. Я уже поставила для себя цель: вытянуть грядущую сессию на хороший средний балл и добиваться скидки. Хорошо, что квартиру пока снимать не нужно – на один год дали общежитие. Но, так как льгот у меня никаких нет, в следующем году останусь без койко-места.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В БГЭУ оплата мало зависит от выбора специальности: стоимость отличается незначительно – от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

Татьяна Симанович

студентка 4-го курса

– Мама работает учителем, папу сократили, а работу он пока не нашел. Поэтому я очень старалась получить скидку. Для этого средний балл должен быть 8,0, обязательна культмассовая деятельность и научные публикации.

Ради скидки зубрила как могла, участвовала в конференциях, за культмассовую деятельность сошла должность старосты. Мою кандидатуру на получение скидки одобрила комиссия.

Теперь родители платят на 40% меньше. А так пришлось бы выложить 1 796 рублей за год. Только в этом семестре, в преддверии распределения, поняла, что даже немного рада учиться на платной основе. Денег отдали немеряно, зато не надо два года отрабатывать в глуши.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В БГТУ ценовой диапазон широкий – от 1 283 руб. для пятикурсников до 2 188 руб. для первокурсников.

Никита Соколовский

студент 1-го курса

– Папа платит за год моего обучения 2 188 рублей. Вообще, ни с какими трудностями не сталкиваемся. Мы с родителями из Минска, поэтому и с жильем проблем нет.

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

Диана Флеер

студентка 2-го курса

– Я учусь по специальности «актерское искусство драматического театра и кино».

На первом курсе родители платили 2 240 в год. А в этом году оплату повысили, поэтому отдали еще больше: 2 540 руб.

В академии для получения скидки надо иметь хорошие оценки (допускаются только две 6 или 7), вести активную студенческую жизнь и участвовать в студенческой научно-творческой конференции. Мне удалось добиться 60% скидки. Сейчас кризис достаточно ощутимо подобрался к нашей семье (к тому же у меня младшая сестра – диабетик, на лечение уходит достаточно много средств). Поэтому стараюсь учиться, чтобы в следующем учебном году увеличить скидку.

Я из Минска, живу вместе с родителями. Но не могу сказать, что финансово мне от этого намного легче. С плотным графиком занятий устроиться на работу сложно. На первом курсе подрабатывала репетитором по немецкому языку, работала в караоке. Сейчас играю в спектакле «Крышталёвы туфлік» в Купаловском театре и «Пальто из Бобруйска». Зарплата смешная, конечно. Например, чтобы купить себе проездной на месяц, мне надо сыграть 9 спектаклей, а в месяц идет 1-2. Но деньги у родителей стараюсь не брать. У них и так много расходов, да и в 21 год уже совестно как-то.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.ТАНКА

Маргарита Ключник

студентка 2-го курса

– Мое обучение решили оплатить бабушка и дедушка. Им хотелось, чтобы их единственная внучка получила именно эту, выбранную мной, профессию: логопед. Ведь на другой факультет я проходила на бюджет. За год платим 1 648 руб.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Будущие лингвисты платят с каждым годом обучения все меньше, а от специальности цена не зависит: от 760 руб. для пятикурсников до 1 009 руб. для первокурсников.

Евгений Белясов

5-й курс

– Я сам зарабатываю где-то с 16 лет. Сначала у меня был магазинчик одежды для собак, а на втором курсе серьезно занялся тканями и уже собирался бросать учебу. Но мои родители считают, что очень важно получить высшее образование, а я их мнение уважаю.

Поэтому они предложили платить за обучение, лишь бы учился. За последний курс заплатили 1 520 рублей. От бабушки мне досталась квартира в Минске, поэтому проблем с жильем нет. В остальном обеспечиваю себя сам. Работаю и параллельно учусь, планирую расширять свой бизнес.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отучиться на стоматолога дороже всего – это дороже всех медспециальностей.

Анна Козина

4-й курс

– За год обучения на факультете лечебного дела нужно платить около 1 968 руб. Платят родители, а на жизнь я сама себе зарабатываю. Тружусь в приемном отделении больницы. Стараюсь получить скидку на обучение. Еще родители, предоставив на работе квитанцию об оплате и договор, получают надбавки к зарплате. Поэтому справляемся.


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