Facebook заблокировал аккаунт советника Путина по вопросам интернета 4 22.02.2017, 20:37

Герман Клименко

Фото: М. Стулов / Ведомости

Администрация соцсети не исключает, что может заблокировать аккаунт Германа Клименко навсегда.

Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко сообщил о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ», — говорится на странице советника президента РФ.

Клименко также опубликовал скриншоты сообщений от администрации Facebook, в которых говорится, что соцсеть заблокировала его доступ к публикации материалов на три дня. В уведомлении отмечается, что если Клименко продолжит публикацию материалов, которые нарушают чьи-либо права или законы, то доступ к публикации материалов или аккаунт могут быть заблокированы навсегда.