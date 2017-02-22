«Банк Грузии» и его «дочка» приобрели акции «БНБ-Банка» 22.02.2017, 21:47

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Фото с сайта Myfin.by

Теперь они являются владельцами почти 95% акций Белорусского Народного Банка.

АО «Банк Грузии» и его дочерняя компания Benderlock Investments Limited приобрели 10% и 5% акций соответственно ОАО «БНБ-Банк» у Международной финансовой корпорации (МФК), сообщает belaruspartisan.org.

С 2010 года Международная финансовая корпорация (МФК) является миноритарным акционером ОАО «БНБ-Банк». МФК также предоставила банку 4,5 миллиона долларов США на финансирование торговых операций и ряд кредитов для наращивания портфеля кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.

За последние семь лет БНБ-Банк вошел в 4-ку самых эффективных банков Беларуси в 2015, нацеленным на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

МФК по-прежнему владеет около 5% акций ОАО «БНБ-Банк» и планирует продолжить сотрудничество с банком в направлении обеспечения более широкого доступа к финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса в Беларуси.