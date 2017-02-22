Зачем в Кремле снова разбудили Януковича 6 Виталий Портников, Liga.net

22.02.2017, 22:01

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Янукович в очередной раз поработал передатчиком для путинских сигналов и хотелок.

На третью годовщину бегства украинского президента Виктора Януковича из Киева российские пропагандисты устроили ему настоящий бенефис. Практически уже забытый и в Украине, и в России политик появился перед журналистами с подробным планом украинского "урегулирования" и расследования событий на Майдане, а также подписал письмо мировым лидерам, в котором излагает свой собственный - а вернее, продиктованный кремлевскими кураторами, - план решения проблем Донбасса и восстановления территориальной целостности Украины.

От болтовни Януковича можно было бы презрительно отмахнуться - если бы только это была его собственная болтовня. Янукович уже давно и шага не делает без согласования со своими российскими хозяевами. А после бегства в Россию - если только это было бегство, а не сознательное выманивание Януковича на территорию, где его можно контролировать целиком и полностью - он вообще стал инструментом трансляции российских хотелок. Поэтому можно с уверенностью сказать, что как через другого профессионального клоуна - Владимира Жириновского - Путин проверяет свои самые экстравагантные внутриполитические идеи, так через Виктора Януковича он проверяет новые подходы к дестабилизации в нашей стране. И, конечно, посылает сигналы.

Первый из этих сигналов - выведение за скобки Крыма. Показательно, что Янукович, который считает себя незаконно отстраненным от должности главой государства, в своем послании мировым лидером не упоминает о событиях в Крыму ни единым словом, даже не пытается сказать, что жители этого региона тоже "поднялись на восстание" против незаконной власти и отделение Крыма - результат Майдана и его собственного бегства из страны. И это при том, что еще недавно и сам Янукович, и члены его семьи не отрицали факта принадлежности аннексированного Крыма Украине. Это, конечно, может свидетельствовать о получении Януковичем гражданства Российской Федерации - любое упоминание Крыма в соответствии с международным правом в стране-оккупанте уголовно наказуемо. Но, скорее всего, игнорирование крымского вопроса - сигнал Путина новому американскому президенту Дональду Трампу, предложившему своему российскому коллеге вернуть украденную территорию для нормализации отношений. Письмо Януковича призвано продемонстрировать: Россия не пойдет не только на уступки по Крыму. Она не пойдет даже на видимость консультаций, что позволило бы ее западным доброжелателям сохранить лицо. И не мудрено: оккупированный Крым - то, что делает шовинистически настроенных россиян подельниками Владимира Путина и превращает Россию в сплоченную воровскую банду - лучшей возможности для удержания власти в момент кризиса не сыскать.

Что касается Донбасса, то Янукович тут не просто "не замечает" присутствия в оккупированном регионе войск и наемников своих хозяев и говорит о "гражданской войне". Изменник предупреждает, что результатом "невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений" может стать "референдум о статусе Донбасса".

Это, собственно, и есть то, ради чего Янукович был запущен в российское информационное пространство, ради чего было написано письмо мировым лидерам. Оккупанты, как известно, уже проводили на Донбассе "референдум", о результатах которого сами же предпочли забыть. Но сейчас они вновь возвращаются к идее референдума как предупреждения - если Запад и Украина не пойдут на их условия, заключающиеся, по сути, в формировании в нашей стране марионеточного руководства и превращении всей Украины в российскую колонию, Кремль может пойти на признание "независимости" оккупированных территорий с их последующей аннексией.

Тогда все становится на свои места. Первым сигналом о возможности такого развития событий стал пресловутый указ Владимира Путина о признании документов, выданных оккупационными властями на территории Донбасса. Несмотря на расплывчатость указа и то, что он подписан - по мнению Кремля - "в соответствии с Минскими соглашениями" - и в мире, и в Украине восприняли этот "сигнал" Владимира Путина совершенно адекватно - совершен шаг, который может, в конечном счете, привести к признанию и аннексии. И вот сейчас посылается следующий сигнал - провал Минского процесса станет для России толчком к проведению на оккупированных территориях "референдума", который подтвердит стремление "народа Донбасса" жить в едином государстве с Россией.

Возникает, однако, вопрос: а в чем смысл подобных сигналов? Ну, предположим Путин пойдет на торпедирование Минского процесса и аннексию Донбасса - как перед этим он пошел на аннексию Крыма? Кому он сделает хуже? Украине, которую он избавит от дестабилизирующих общественных дискуссий об отношении к оккупированным территориям или России, которая так и останется под санкциями и даже рискует навлечь на себя их усиление в случае открытой оккупации новых украинских территорий?

Но это еще - не конец сигналов, а только начало. Следующим сигналом будет сообщение, что "гражданская война" в Украине в случае "невыполнения Минских соглашений" может возобновиться с новой силой, а "народные республики" могут начать поход для восстановления собственной "территориальной целостности". Проще говоря, между провозглашением "независимости" этих самых республик и включением их в состав России может быть интервал, во время которого российские войска попытаются оккупировать еще какую-то часть территории нашей страны.

Это именно то, чем будет Путин пугать нас - ну и Запад. Возобновлением войны. Последовательность шагов проста: раз вы нам на уступки не идете, мы признаем документы "народных республик", выходим из Минского процесса, устраиваем "референдум", возобновляем войну и потом аннексируем уже всю отвоеванную территорию. А вы, западные супостаты, берите себе то, что от Украины останется. Если останется.

Нужно только понимать, что все эти сигналы - блеф. Обычный путинский блеф. Российский президент бьется в падучей, чтобы американский президент поскорее его успокоил, поскорее пошел бы с ним на сделку, которая устраивает Кремль. Чтобы можно было оправдать условия этой сделки необходимостью удержать Путина от большой войны. А как только он своего добьется - мигом успокоится. И Януковича больше спускать с цепи не будет - зачем ему Янукович?

Парадокс в том, что если не обращать внимания на эти клоунские приемы, на это наигранное безумие, на эти приемчки и сигнальчики в стиле артиста провинциальной самодеятельности, он тоже успокоится - потому что не может позволить себе большую войну и еще потому, что ему не нужен ни Донбасс, ни другие украинские территории, которые придется содержать. Ни на войну, ни на новых содержанцев у него просто нет денег (да и на старых тоже, посмотрите на Беларусь).

Деньги есть только на дешевого шута, сбежавшего из Киева три года назад. Да и тот на собственном прокорме.

Виталий Портников, liga.net