Новый советник Трампа: Выбор не в пользу РФ 1 22.02.2017, 22:32

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Новый советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не побоится противоречить Трампу, в том числе по теме РФ.

Назначение Герберта Макмастера на пост советника Трампа по национальной безопасности стало неожиданным как для США, так и для Европы, передает «Немецкая волна».

54-летний генерал считается человеком с опытом участия в реальных боевых действиях и с безукоризненной карьерой, а также критиком бывших властей США за действия во время войны во Вьетнаме.

Что касается России, то вряд ли он будет относиться к ней также комплиментарно, как бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, считают эксперты.