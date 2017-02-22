В Минске закрылись почти все «Хутка Смачна» 8 22.02.2017, 22:14

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В столице остались только два «Хутка Смачна»: на Немиге и улице Якуба Коласа.

Некоторые минчане заметили, что возле магазина «Океан» недалеко от площади Победы больше нет привычного павильона «Хутка Смачна». Как оказалось, убрали не только его. Tut.by узнал, почему недавно перестали работать большинство точек этой сети.

За комментарием по поводу закрытия павильона на улице Козлова мы обратились к гендиректору СООО «Экспресс-сервис 91» Ивану Янковичу. Правда, он от комментариев отказался и посоветовал позвонить в Мингорисполком.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова говорит, что в 2017 году «Хутка Смачна» закрылся не только возле «Океана». Так, больше не работает точка возле пересечения проспекта с улицей Бровки, а также у станций метро «Институт культуры» и «Академия наук».

Емельянова говорит, что объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них. Но закрылись объекты по другой причине.

«У них 31 декабря 2016 года закончились сроки действия договоров аренды [земельных участков]», — поясняет начальник управления торговли и услуг.

Таким образом, в Минске остались только два «Хутка Смачна»: на Немиге и улице Якуба Коласа.

«Остались объекты современного формата с отдельным входом, в которых человек может перекусить внутри», — говорит Емельянова.

Так выглядел павильон на Козлова. Фото из Instagram пользователя afedorenchik

Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов, и долгое время она не имела явных конкурентов. Многие минчане не раз пробовали их «Златку» и «Хадун». Однако в конце 2014 года к «Хутка Смачна» возникли претензии у правоохранителей, которые выявили на некоторых точках незаконную продажу спиртного ночью. После этого глава Минска Андрей Шорец поручил скорректировать режим работы киосков и время продажи спиртного там. В начале 2015-го МАРТ приостанавливал работу семи «Хутка Смачна» также в связи с рядом нарушений. На тот период в сети еще насчитывалось 13 мини-кафе.